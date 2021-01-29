«Вальядолид» встретится на своем поле с «Уэской» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» набрал в 20 матчах 20 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице 16-е место.

В прошлом туре «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2.

Безвыигрышная серия «Вальядолида» в Ла Лиге составляет три матча, но это не так уж и критично.

Например, в восьми предыдущих турах «Вальядолид» потерпел лишь два поражения. То есть команда регулярно набирает очки, пусть и по чуть-чуть.

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При этом стоит также отметить, что в десяти домашних играх у «Вальядолида» лишь две победы.

«Уэска»

Тем временем «Уэска» находится на последнем месте, набрав на данный момент всего лишь 13 очков.

При этом в прошлом туре «Уэска» прервала серию поражений, сыграв вничью с «Вильярреалом» — 0:0.

Перед этим же было четыре поражения кряду.

«Уэска» в этом сезоне еще ни разу не выигрывала в гостях. На выезде у команды пять поражений и пять ничейных результатов. Более того, последний раз «Уэска» побеждала в гостях еще в феврале 2019 года.

«Уэска» в семи последних матчах забила лишь три мяча.

Прогноз

На «Вальядолид» в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры принимают за 3.24, а победу «Уэски» — за 3.18.

Чего ждать в таком матче? В общем-то, ничего. Хорошо, если команды на двоих организуют хотя бы парочку результативных атак. Но это вряд ли. Скорее, будет 1:0 (в чью пользу — вопрос) или 0:0.

Мы склоняемся к тому, что пятничный матч в Ла Лиге завершится вничью.

Ставка — ничья за 3.24.

Либо же ставка на точный счет 0:0 за 6.90.

Матч первого круга между этими командами завершился вничью 2:2.