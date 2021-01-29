«Вальядолид»
«Вальядолид» набрал в 20 матчах 20 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице 16-е место.
В прошлом туре «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2.
Безвыигрышная серия «Вальядолида» в Ла Лиге составляет три матча, но это не так уж и критично.
Например, в восьми предыдущих турах «Вальядолид» потерпел лишь два поражения. То есть команда регулярно набирает очки, пусть и по чуть-чуть.
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При этом стоит также отметить, что в десяти домашних играх у «Вальядолида» лишь две победы.
«Уэска»
Тем временем «Уэска» находится на последнем месте, набрав на данный момент всего лишь 13 очков.
При этом в прошлом туре «Уэска» прервала серию поражений, сыграв вничью с «Вильярреалом» — 0:0.
Перед этим же было четыре поражения кряду.
«Уэска» в этом сезоне еще ни разу не выигрывала в гостях. На выезде у команды пять поражений и пять ничейных результатов. Более того, последний раз «Уэска» побеждала в гостях еще в феврале 2019 года.
«Уэска» в семи последних матчах забила лишь три мяча.
Прогноз
На «Вальядолид» в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры принимают за 3.24, а победу «Уэски» — за 3.18.
Чего ждать в таком матче? В общем-то, ничего. Хорошо, если команды на двоих организуют хотя бы парочку результативных атак. Но это вряд ли. Скорее, будет 1:0 (в чью пользу — вопрос) или 0:0.
Мы склоняемся к тому, что пятничный матч в Ла Лиге завершится вничью.
Ставка — ничья за 3.24.
Либо же ставка на точный счет 0:0 за 6.90.
Матч первого круга между этими командами завершился вничью 2:2.