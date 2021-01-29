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    «Вальядолид» и «Уэска» снова сыграют вничью?

    «Вальядолид» — «Уэска». Прогноз (к. 3.24) и ставки на чемпионат Испании по футболу 29 января 2021 года

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    «Вальядолид» — «Уэска»: прогноз и ставка
    В восьми предыдущих турах «Вальядолид» потерпел лишь два поражения
    «Вальядолид» встретится на своем поле с «Уэской» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Января 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» набрал в 20 матчах 20 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице 16-е место.

    В прошлом туре «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2.

    Безвыигрышная серия «Вальядолида» в Ла Лиге составляет три матча, но это не так уж и критично.

    Например, в восьми предыдущих турах «Вальядолид» потерпел лишь два поражения. То есть команда регулярно набирает очки, пусть и по чуть-чуть.

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    При этом стоит также отметить, что в десяти домашних играх у «Вальядолида» лишь две победы.

    «Уэска»

    Тем временем «Уэска» находится на последнем месте, набрав на данный момент всего лишь 13 очков.

    При этом в прошлом туре «Уэска» прервала серию поражений, сыграв вничью с «Вильярреалом» — 0:0.

    Перед этим же было четыре поражения кряду.

    «Уэска» в этом сезоне еще ни разу не выигрывала в гостях. На выезде у команды пять поражений и пять ничейных результатов. Более того, последний раз «Уэска» побеждала в гостях еще в феврале 2019 года.

    «Уэска» в семи последних матчах забила лишь три мяча.

    Прогноз

    На «Вальядолид» в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры принимают за 3.24, а победу «Уэски» — за 3.18.

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    Чего ждать в таком матче? В общем-то, ничего. Хорошо, если команды на двоих организуют хотя бы парочку результативных атак. Но это вряд ли. Скорее, будет 1:0 (в чью пользу — вопрос) или 0:0.

    Мы склоняемся к тому, что пятничный матч в Ла Лиге завершится вничью.

    Ставка — ничья за 3.24.

    Либо же ставка на точный счет 0:0 за 6.90.

    Матч первого круга между этими командами завершился вничью 2:2.

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