ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Клоппа рискует не отстоять титул«Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить Мурад МусаевПланы на зиму: «Краснодар» Томас ТухельОт Лэмпарда к Тухелю. Какие задачи предстоит решить новому наставнику «Челси»
  • 07:16
    • У Ибрагимовича и Лукаку случился конфликт в матче Кубка Италии
  • 01:16
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ
  • 01:07
    • «Интер» вырвал у «Милана» путевку в полуфинал Кубка Италии
  • 21:41
    • «Челси» объявил о назначении Тухеля главным тренером
  • 22:50
    • Гомес перешел в «Севилью» из «Аталанты»
  • 20:25
    • Источник: Майк Джеймс покидает ЦСКА
  • 19:49
    • Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении
    Все новости спорта

    Очередная победа «Аякса» с крупным счетом?

    «Аякс» — «Виллем II». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат Нидерландов 28 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс
    «Аякс» — «Виллем II»: прогноз и ставка
    «Аякс» забил 60 мячей в 18-ти турах Эредивизи
    «Аякс» встретится на своем поле с «Виллем II» в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 января в Амстердаме, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Виллем II»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 28 Января 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Виллем II Виллем II
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
    •

    «Аякс»

    «Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизи после 18-ти сыгранных матчей. В активе действующего чемпиона на данный момент 44 очка — на одно больше, чем у ПСВ, который свой матч в этом туре уже сыграл.

    Беспроигрышная серия «Аякса» в рамках чемпионата составляет уже семь матчей. Но тут, скорее, акцент надо делать на том, что в 15-ти предыдущих турах команда Эрика тен Хага одержала 11 побед, среди которых, например, было уничтожение «Венло» со счетом 13:0.

    В среднем за матч «Аякс» забивает больше трех мячей. В 18-ти турах амстердамскай команда отличилась 60 раз, при этом пропустив лишь 14 голов.

    Все прогнозы на футбол

    В январе «Аякс» в четырех матчах Эредивизи набрал 10 очков. Так что можно сделать вывод, что хозяева находятся в хорошей форме.

    «Виллем II»

    Тем временем «Виллем II» находится на предпоследнем месте. Расстояние до спасительной 15-й строчки составляет всего лишь четыре очка, но перспективы у команды явно не самые радужные.

  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
  • Возможно, правду мы не узнаем никогда
  • 23/01/2021

    • «Виллем II» последний раз выигрывал еще в конце ноября, когда одержал домашнюю победу над «Венло».

    С тех пор «Виллем II» провел в Эредивизи девять матчей, в которых набрал лишь два очка.

    Также интересно, что «Виллем II» еще ни разу не выигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    Все настолько очевидно, что даже нет смысла приводить коэффициенты на исход, там букмекеры достаточно категоричны.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Судя по всему, счет в матче будет крыпным. И, конечно же, благодаря «Аяксу».

    Ставка — победа «Аякса» + тотал матча больше 3,5 за 1.66.

    Или просто ставка на тотал «Аякса» больше 3,5 за 1.99.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Йокерит — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Олимпиакос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ковентри — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барнсли — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Суонси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    «Аякс» — «Виллем II»: прогноз и ставка на матч 28.01.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.99.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры