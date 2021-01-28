«Аякс» встретится на своем поле с «Виллем II» в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 января в Амстердаме, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Виллем II»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизи после 18-ти сыгранных матчей. В активе действующего чемпиона на данный момент 44 очка — на одно больше, чем у ПСВ, который свой матч в этом туре уже сыграл.

Беспроигрышная серия «Аякса» в рамках чемпионата составляет уже семь матчей. Но тут, скорее, акцент надо делать на том, что в 15-ти предыдущих турах команда Эрика тен Хага одержала 11 побед, среди которых, например, было уничтожение «Венло» со счетом 13:0.

В среднем за матч «Аякс» забивает больше трех мячей. В 18-ти турах амстердамскай команда отличилась 60 раз, при этом пропустив лишь 14 голов.

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В январе «Аякс» в четырех матчах Эредивизи набрал 10 очков. Так что можно сделать вывод, что хозяева находятся в хорошей форме.

«Виллем II»

Тем временем «Виллем II» находится на предпоследнем месте. Расстояние до спасительной 15-й строчки составляет всего лишь четыре очка, но перспективы у команды явно не самые радужные.

«Виллем II» последний раз выигрывал еще в конце ноября, когда одержал домашнюю победу над «Венло».

С тех пор «Виллем II» провел в Эредивизи девять матчей, в которых набрал лишь два очка.

Также интересно, что «Виллем II» еще ни разу не выигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

Все настолько очевидно, что даже нет смысла приводить коэффициенты на исход, там букмекеры достаточно категоричны.

Судя по всему, счет в матче будет крыпным. И, конечно же, благодаря «Аяксу».

Ставка — победа «Аякса» + тотал матча больше 3,5 за 1.66.

Или просто ставка на тотал «Аякса» больше 3,5 за 1.99.