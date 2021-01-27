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    «Легенды» продолжат дома побеждать?

    «Олимпиакос» — ПАОК. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Греции, 27 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на ПАОК
    «Олимпиакос» — ПАОК: прогноз и ставка
    Матье Вальбуэна
    27 января в Пирее на стадионе «Караискакис» «Олимпиакос» сыграет с ПАОКом в рамках 19-го тура греческой Суперлиги. Поединок начнется в 20:30 по мск. «Олимпиакос» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» с 48 набранными очками возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. Коллектив уже забронировал себе место в первой шестерки первенства.

    Несколько дней тому назад клуб из города Пирей на выезде переиграл клуб «Атрамитос» со счетом 1:0. А перед этим он также выиграл две игры без пропущенных мячей. Так в Кубке страны состоялась гостевая виктория над «Панетоликосом» (3:0), а в чемпионате — над «Яниной» (1:0) дома.

    Последний раз «легенды» теряли очки в рамках первенства 13 января, расписав тогда выездную мировую с предстоящим противником (1:1), а до этого выиграли четыре матча подряд и три из них с крупным счетом.

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    Все девять домашних встреч текущего чемпионата Греции «Олимпиакос» выиграл с общим счетом 25:2.

    ПАОК

    ПАОК с 36 набранными пунктами идет на четвертой строке в турнирной таблице. От лидера коллектив отстает на много, а вторая позиция находится на расстоянии двух очков.

    У клуба из города Салоники на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой он выиграл в трех поединках и два раза играл вничью.

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  • 23/01/2021

    • В своем последнем сыгранном матче чемпионата «черно-белые» расписали домашнюю мировую с соседом по турнирке АЕКом, сыграв 2:2, а немного ранее разгромили в Кубке страны на своем поле «Ларису» — 5:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше греческой Суперлиги ПАОК разжился четырьмя викториями, тремя ничьими и двумя поражениями. Разница мячей в этих играх составляет 15:8.

    В текущем чемпионате команды в Салониках расписали мировую (1:1), а в прошлом первенстве дважды победил «Оли», раз выиграл ПАОК и однажды была ничья.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.85.

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    На викторию ПАОКа дают — 4.38, ничья оценена — в 3.64.

    «Легенды» очень сильно выступают в родных стенах, выиграв все девять встреч в текущем первенстве. Прогнозируем, что «Оли» продлит эту серию, победив и на этот раз.

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