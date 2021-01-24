«Лас-Пальмас» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Испании 24 января 2021 года

24 января в 22-м туре испанской Сегунды «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет с «Леганесом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

Перед стартом данного тура «Лас-Пальмас» с 29 набранными очками расположился на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, уступая пять баллов зоне плей-офф (шестая строка).

Островитяне за минувшие семь матчей первенства уступили только один раз. В последней игре 2020 года они были повержены в Мадриде «Райо Вальеконо» со счетом 0:2.

После той неудачи «желто-синие» поочередно разделались с двумя первыми командами чемпионата, победив с одинаковым результатом 1:0. «Эспаньол» они обыграли дома, а «Мальорку» — в гостях.

Все прогнозы на футбол

У «Лас-Пальмаса» на данный момент седьмая домашняя статистика в дивизионе. Коллектив выиграл шесть встреч при двух мировых исходах и фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 15:11.

«Леганес»

«Леганес» с 34 очками после 20 проведенных встреч разместился на шестой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно проигрывая первым двум строкам.

«Огурцы» в рамках чемпионата не могут победить со 2 декабря, когда дома одолели 2:0 «Райо Вальекано». После того они один раз уступили и трижды делили очки с оппонентами.

В своем последнем проведенном матче клуб из пригорода Мадрида был выбит «Севильей» из Кубка Короля, проиграв на своем поле только по итогам дополнительного времени — 0:1 ОТ.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» выступает не лучшим образов, дважды победив при четырех мировых и фиаско, разница мячей в этих играх составляет 7:10.

В первом круге «огурцы» дома взяли верх над островитянами со счетом 1:0. Отметим, что «Лас-Пальмас» не может обыграть «Леганес» в последних шести встречах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.50, победа «Лас-Пальмаса» — 3.32, ничья — 2.95.

И хотя «Лас-Пальмас» в последнее время не особо удачно играет с «Леганесом», однако сейчас может вправе рассчитывать на благоприятный результат, учитывая выездные неудачи «огурцов» в этом сезоне. Ставим в этой игре на хозяев с 0 форой.