«Милан» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:00 мск. «Милан» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Ближайшего преследователя — «Интер» — «россонери» опережают на три очка. И уже, в принципе, понятно, что именно две миланские команды будут бороться за Скудетто.

В понедельник «Милан» одержал уверенную победу над «Кальяри». Героем матча стал Златан Ибрагимович, который недавно восстановился после травмы. Ибра забил два мяча — и это в свои 39 лет.

Кроме того, «Милан» дважды выиграл у «Торино» — сначала в рамках Серии А, а потом и в Кубке Италии.

Единственное пока что поражение в текущем чемпионате «Милан» потерпел две недели назад в домашней игре с «Ювентусом». Но уступили «россонери» только по счету, по игре они явно были не хуже «Старой синьоры».

«Аталанта»

Тем временем «Аталанта» находится на шестом месте, отставание от «Милана» — десять очков. Команда из Бергамо, безусловно, претендует на путевку в Лигу чемпионов, но точно не на Скудетто.

«Аталанта» не очень удачно провела два предыдущих матча. Команда Джанпьеро Гасперини сыграла вничью с «Дженоа» и «Удинезе», забив в общей сложности лишь один мяч. Что-то явно пошло не так.

Перед этим у «Аталанты» были разгромные победы над «Сассуоло», «Пармой» и «Беневенто». Плюс не забывает про разгром, который команда Алексея Миранчука устроила «Роме».

Беспроигрышная серия «Аталанты» в чемпионате составляет уже девять матчей. Также стоит отметить, что она в этом сезоне лишь однажды проигрывала в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры выкатили очень любопытную линию на этот матч. Победу «Милана» предлагают за 2.71, тогда как на «Аталанту» можно поставить за 2.55. Странно? Очень.

Но, скорее всего, это связано с кадровыми проблемами «Милана». Ситуация действительно не самая приятная для главного тренера «россонери» Стефано Пиоли. Другой вопрос, что «Милан» уже пару месяцев играет и побеждает, несмотря на все эти неурядицы.

Так что вряд ли стоит акцентировать внимание на составах. Пиоли, можно не сомневаться, найдет решение.

Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.05.

И ставка на индивидуальный тотал «Милана» больше 1,5 за 2.04. Ибра знает, что нужно делать в таких матчах.