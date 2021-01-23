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    Сможет ли «Милан» выиграть у «Аталанты»?

    «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Италия 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Аталанта»
    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:00 мск. «Милан» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 20:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Ближайшего преследователя — «Интер» — «россонери» опережают на три очка. И уже, в принципе, понятно, что именно две миланские команды будут бороться за Скудетто.

    В понедельник «Милан» одержал уверенную победу над «Кальяри». Героем матча стал Златан Ибрагимович, который недавно восстановился после травмы. Ибра забил два мяча — и это в свои 39 лет.

    Кроме того, «Милан» дважды выиграл у «Торино» — сначала в рамках Серии А, а потом и в Кубке Италии.

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    • Единственное пока что поражение в текущем чемпионате «Милан» потерпел две недели назад в домашней игре с «Ювентусом». Но уступили «россонери» только по счету, по игре они явно были не хуже «Старой синьоры».

    «Аталанта»

    Тем временем «Аталанта» находится на шестом месте, отставание от «Милана» — десять очков. Команда из Бергамо, безусловно, претендует на путевку в Лигу чемпионов, но точно не на Скудетто.

    «Аталанта» не очень удачно провела два предыдущих матча. Команда Джанпьеро Гасперини сыграла вничью с «Дженоа» и «Удинезе», забив в общей сложности лишь один мяч. Что-то явно пошло не так.

    Перед этим у «Аталанты» были разгромные победы над «Сассуоло», «Пармой» и «Беневенто». Плюс не забывает про разгром, который команда Алексея Миранчука устроила «Роме».

    Беспроигрышная серия «Аталанты» в чемпионате составляет уже девять матчей. Также стоит отметить, что она в этом сезоне лишь однажды проигрывала в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выкатили очень любопытную линию на этот матч. Победу «Милана» предлагают за 2.71, тогда как на «Аталанту» можно поставить за 2.55. Странно? Очень.

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    Но, скорее всего, это связано с кадровыми проблемами «Милана». Ситуация действительно не самая приятная для главного тренера «россонери» Стефано Пиоли. Другой вопрос, что «Милан» уже пару месяцев играет и побеждает, несмотря на все эти неурядицы.

    Так что вряд ли стоит акцентировать внимание на составах. Пиоли, можно не сомневаться, найдет решение.

    Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.05.

    И ставка на индивидуальный тотал «Милана» больше 1,5 за 2.04. Ибра знает, что нужно делать в таких матчах.

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