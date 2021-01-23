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    Каталонское дерби будет результативным?

    «Жирона» — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Эспаньол»
    Рауль Де Томас
    В субботу, 23 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем поле сразится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 20:15 по мск. «Жирона» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Января 2021 года
    Жирона
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
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    «Жирона»

    Каталонский коллектив после 21 тура находится на восьмом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 30 очков и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) четыре пункта.

    В своей последней проведенной встрече «Жирона» в родных стенах переиграла «Эльче» (2:0) из Примеры в 1/16 финала Кубка Испании, т.с. продлив беспроигрышную серию до четырем игр.

    В этот период «красно-белые» одержали еще одну викторию в кубковом турнире, а также дважды сыграли вничью в чемпионате страны, поделив очки с «Сабаделем» (0:0) дома и «Понферрадиной» (1:1) в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    У «Жироны» только 13 домашняя статистика в дивизионе. В десяти матчах было одержано четыре победы при трех мировых исходах и поражениях, забито семь мячей, а пропущено всего пять.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» планирует сходу вернуться в элиту испанского футбола. Сейчас он с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Сегунды и опережает ближайшего преследователя на три балла.

    А вот «попугаи» завершили свое выступление в Кубке страны, проиграв дома в рамках 1/16 финала «Осасуне» со счетом 0:2. Это фиаско стало только вторым для команды за последние десять проведенных игр.

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    • В остальных восьми поединках коллектив из Барселоны праздновал виктории, шесть из которых были в чемпионате и четыре из них были без пропущенных мячей. Так в минувшем туре Сегунды он в родных стенах одолел «Кастельон» — 2:0.

    Вне родных стен «Эспаньол» пока имеет третью статистику в лиге: пять викторий, две ничьи и три поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 13:6.

    В первом круге «Жирона» обыграла «Эспаньол» на его поле — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.15, победа «Жироны» — 4.00, ничья — 3.05.

    В четырех из последних пяти очных встреч этих клубов забивалось два и более мячей. Прогнозируем, что и на этот раз команды сподобятся на парочку голов. Наша ставка — ТБ 2,0.

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