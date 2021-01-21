«Ибица» — «Атлетик». Прогноз (к.1.63) и ставки на матч Кубка Испании 21 января 2021 года

В 1/16 финала Кубка Испании «Атлетик» на выезде сыграет с «Ибицой». Матч пройдет 20 января. Начало — в 21:00 мск. «Ибица» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ибица»

«Ибица» выступает в третьем по силе испанском дивизионе — Сегунде В. Дела там обстоят у команды неплохо — она лидирует в группе 3 подгруппе В.

В текущем сезоне «Ибица» идет в чемпионате без поражений — 8 побед и 2 ничьи. В двух последних турах были обыграны «Вильярреал Б» (2:0) и «Леванте Б» (1:0). Победная серия команды насчитывает четыре матча.

Две из них в Кубке Испании. На предыдущих стадиях турнира «Ибица» обыграла «Компостеллу» (2:1) и «Сельту» (5:2).

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«Атлетик» Бильбао

«Атлетик» подходит к кубковому матчу в качестве победителя Суперкубка Испании. Клуб из Бильбао сотворил две сенсации и завоевал трофей.

В полуфинале «Атлетик» со счетом 2:1 выиграл у «Реала», а в финальном матче со счетом 3:2 обыграл «Барселону» в овертайме.

В чемпионате Испании в последних пяти турах у «Атлетика» две победы, одна ничья и два поражения. В новом году команда обыграла «Эльче» (1:0) и уступила «Барселоне» (2:3). В турнирной таблице Примеры «Атлетик», набрав 21 очко, занимает 12-е место.

В Кубке Испании «Атлетик» стартует только с этой стадии.

Прогноз и ставка

На победу «Ибицы» в основное время букмекеры дали коэффициент 3,28, на ничейный результат — 3,46, а на победу «Атлетика» 2,19.

Проход «Ибицы» в следующий этап оценивается коэффициентом 2,28, проход «Атлетика» — 1,63.

Прогноз и ставка на матч — «Атлетик» пройдет в следующий этап с коэффициентом 1,63.