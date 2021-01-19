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    «Волки» обеспечат голевую феерию

    «Рома» — «Специя». Прогноз и ставка (к. 1.59) на Кубок Италии по футболу 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Специя»
    Генрих Мхитарян
    «Рома» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:15 мск. «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Января 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:15 Специя Специя
  • Италия. Кубок
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.70
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  • 9.50
  • Ставка!
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    «Рома»

    Ныне команда Паулу Фонсеки рассматривается, как один из сильнейших клубов Италии. Быть может, на чемпионский титул римляне претендовать не смогут, но наверняка будут стремиться к максимальным результатам.

    Правда, в минувшем туре Серии А «Рома» провалилась. А как еще можно назвать разгромное поражение в римском дерби от «Лацио» (3:0)?!

    В общем, в чемпионате Италии «волки» теперь занимают 4 место. А вот в Кубке команда Фонсеки вполне может пройти максимально далеко.

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    Судя по жребию, римляне проходить в четвертьфинал должны с почти закрытыми глазами. Вероятнее всего, в этом матче будет забито, как минимум, три гола.

    «Специя»

    «Специя» в минувшем туре отстояла на выезде стратегически важную ничью с «Торино» (0:0). Причем в том матче команда больше восьмидесяти минут играли в меньшинстве.

    «Специя» выбралась из опасной зоны, но еще не обеспечила себе спокойную жизнь. Нынешнее 13 место — показатель стараний команды.

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    • В этом поединке гости видятся явным андердогом. Причем для «Специи» такие матчи являются беспроигрышными. Пройдут «Рому» — станут героями, вылетят — что ж, такой сценарий ожидался изначально.

    В любом случае, бой «волкам» команда даст. Что интересно, единственное свидание с «Ромой» у команды состоялось 5 лет назад, причем на той же стадии Кубка Италии. Тогда «Специя» прошла дальше в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.33, на ничью за 5.50, а на «Специю» — за 8.60

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    Хозяевам ничего другого не остается, кроме как проходить оппонента. Класс позволяет.

    «Специя» намеревается не прочь повторить свой подвиг пятилетней давности.

    Нет сомнений, что команда Фонсеки избежит недооценки оппонента, и явно постарается забить несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.59

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