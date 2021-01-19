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    «Палмейрас» не сможет победить?

    «Палмейрас» — «Коринтианс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.77 на чемпионат Бразилии 19 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Коринтианс»
    Луис Адриано
    «Палмейрас» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 января, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Поросята» за чемпионство не борются, а вот в тройку попасть норовят. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

    В своем активе «Палмейрас» имеет 48 пунктов, вот только забивает не так много (39 мячей в 28 встречах). Не радует и оборона — 26 пропущенных мячей.

    После победы над «Спорт Ресифи» (0:1) «Палмейрас» не преуспевает. Сначала проиграл «Ривер Плейту» (0:2) в Кубке Либертадорес, затем сыграл вничью с «Гремио» (1:1).

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    «Палмейрас», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать проходным соперником. Вот и в этом поединке хозяева будут стремиться добыть максимальный результат.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» на текущий момент занимает 8 место. Такое турнирное положение для столь статусного бразильского клуба — явно не лучшая диспозиция.

    В активе у команды 42 очка, а с этим багажом подъем в первую тройку выглядит почти нереальным. Тем паче, атакует команда слабовато — лишь 35 точных выстрелов.

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    • «Коринтианс» в минувшем туре заметно улучил себе настроение. Дома команда буквально разбила «Флуминенсе» (5:0).

    Та виктория, ко всему прочему, стала для команды четвертой кряду. Так что и в этом матче гости рассчитывают, как минимум, разжиться очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Палмейрас» за 2.09, на ничью за 3.18, а на «Коринтианс» — за 3.92

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    «Палмейрас» в последних матчах демонстрирует не самые лучшие результаты.

    «Коринтианс» проводит блестящий отрезок, штампуя одну победу за другой.

    Гости пребывают в прекрасных кондициях, и имеют все шансы взять очки в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Коринтианса» или ничья с коэффициентом 1.77

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