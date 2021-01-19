«Гояс» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Бразилии 19 января 2021 года

«Фламенго» встретится на выезде с «Гояс» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 января, начало — в 02:00 мск. «Гояс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гояс»

«Гояс» — одна из четырех команд, которые на данный момент находятся в зоне вылета. Хозяева набрали 26 очков и занимают 18-е место. Шансы на спасение еще остаются, но остаться в элите будет крайне сложно.

Однако «Гояс», судя по последним результатам, пока не опустил руки. В шести предыдущих турах команда набрала 10 очков. И тут, как говорили, а где вы раньше были, почему только сейчас начали играть?

Стоит также отметить, что «Гояс» находится в числе худших команд по количеству пропущенных мячей — 44 в 30-ти турах. При этом забивают они в среднем за матч ровно один мяч.

«Гояс» проиграл только в одном из четырех последних матчей на своем поле.

«Фламенго»

«Фламенго» по-прежнему можно считать одним из претендентов на чемпионский титулов. Но шансов, надо признать, не так уж и много. На данный момент клуб из Рио-де-Жанейро занимает пятое место, отставая от лидера «Сан-Пауло» на семь очков.

«Фламенго» ни разу не выиграл в трех предыдущих турах. Более того, в прошлом туре было домашнее поражение от «Сеары», а перед этим — от «Флуминенсе».

Ничья с «Форталезой» — еще одна неудача, которая серьезно ударила по чемпионским амбициям.

В конце осени, правда, у «Фламенго» уже был подобный спад, после которого команда одержала четыре яркие победы.

Прогноз и ставка

На «Гояс» в предстоящем матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Фламенго» — за 1.44.

На самом деле, далеко не факт, что все настолько уж очевидно, хотя и глупо отрицать, что «Фламенго» в данном случае фаворит.

Самая логичная ставка на этот матч — обе команды забьют за 1.83.

Или ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.20.