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    Сможет ли «Фламенго» обыграть аутсайдера?

    «Гояс» — «Фламенго». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Бразилии 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Фламенго»
    Безвыигрышная серия «Фламенго» составляет три матча
    «Фламенго» встретится на выезде с «Гояс» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 января, начало — в 02:00 мск. «Гояс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гояс»

    «Гояс» — одна из четырех команд, которые на данный момент находятся в зоне вылета. Хозяева набрали 26 очков и занимают 18-е место. Шансы на спасение еще остаются, но остаться в элите будет крайне сложно.

    Однако «Гояс», судя по последним результатам, пока не опустил руки. В шести предыдущих турах команда набрала 10 очков. И тут, как говорили, а где вы раньше были, почему только сейчас начали играть?

    Стоит также отметить, что «Гояс» находится в числе худших команд по количеству пропущенных мячей — 44 в 30-ти турах. При этом забивают они в среднем за матч ровно один мяч.

    «Гояс» проиграл только в одном из четырех последних матчей на своем поле.

    «Фламенго»

    «Фламенго» по-прежнему можно считать одним из претендентов на чемпионский титулов. Но шансов, надо признать, не так уж и много. На данный момент клуб из Рио-де-Жанейро занимает пятое место, отставая от лидера «Сан-Пауло» на семь очков.

    «Фламенго» ни разу не выиграл в трех предыдущих турах. Более того, в прошлом туре было домашнее поражение от «Сеары», а перед этим — от «Флуминенсе».

    Ничья с «Форталезой» — еще одна неудача, которая серьезно ударила по чемпионским амбициям.

    В конце осени, правда, у «Фламенго» уже был подобный спад, после которого команда одержала четыре яркие победы.

    Прогноз и ставка

    На «Гояс» в предстоящем матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Фламенго» — за 1.44.

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    На самом деле, далеко не факт, что все настолько уж очевидно, хотя и глупо отрицать, что «Фламенго» в данном случае фаворит.

    Самая логичная ставка на этот матч — обе команды забьют за 1.83.

    Или ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.20.

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