«Интернасьональ» — «Форталеза». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.11 на матч чемпионата Бразилии 18 января 2021 года

18 января «Интернасьональ» в Порту-Алегри на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» сыграет с «Форталезой». Встреча начнется в 02:30 по мск. «Интернасьональ» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьональ»

Перед стартом 30-го тура «Интернасьональ» с 53 набранными баллами находится на второй строке в турнирной таблице Серии А, уступая лишь три очка первой позиции.

Сейчас коллектив из Порту-Алегри находится в превосходной форме, выиграв пять предыдущих встреч чемпионата, пропустив за этот удачный период всего два мяча.

В минувшем игровом дне «народный клуб» на своей территории минимально переиграл аутсайдера «Гойас» (1:0), а перед этим выиграл две выездные игры у середняка«Сеары» (2:0) и «Баии» (2:1) из зоны вылета.

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На родной арене «красные» в текущем бразильском первенстве уступили лишь раз за 14 игр, еще было девять победных результатов и четыре мировых исхода, разница забитых и пропущенных — 25:11.

«Форталеза»

«Форталеза» имеет на своем счету 29 набранных очков, которые позволяют коллективу находится на 16 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на один пункт.

Клуб из штата Сеара последний раз выигрывал в чемпионате аж 23 ноября прошлого года, обыграв тогда в гостях «Батафого» со счетом 2:1. После того он трижды терпел фиаско и четыре раза играл вничью.

Так одна из мировых состоялась в минувшем туре первенства дома с «Гремио» (1:1) из топ-4, а игровым днем ранее «трехцветные» минимально уступили на выезде «Спорт Ресифи» — 0:1.

В гостях «Форталеза» в текущем розыгрыше Серии А разжилась только двумя викториями, пять раз сыграла вничью и семь раз проиграла, разница мячей составляет 12:16.

В первом круге «Форталеза» одолела дома «Интернасьональ» со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 1.76.

На викторию «Форталезы» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.44.

«Интернасьональ» в последнее время не совсем удачно играет с «Форталезой», выиграв только раз за последние четыре встречи. И на этот раз ожидаем, что «трехцветные» смогут отобрать очки у «красных», т.с. прервав их победную серию. Наша ставка на эту игру — Х2.