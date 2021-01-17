«Олимпиакос» — «ПАС Янина». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч чемпионата Греции 17 января 2021 года

17 января в Пирее на стадионе «Караискакис» «Олимпиакос» сыграет с клубом «ПАС Янина» в рамках 17-го тура греческой Суперлиги. Поединок начнется в 16:00 по мск. «Олимпиакос» — «ПАС Янина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» — безоговорочный лидер текущего розыгрыше греческой Суперлиги. У коллектива на счету 42 балла и отрыв в девять очков от ближайшего преследователя.

Несколько дней тому назад клуб из города Пирей расписал выездную мировую с ПАОКом, сыграв 1:1. Этой ничей он прервал свою серию из четырех викторий подряд, три из которых были крупные.

В этом период «легенды» на своей арене разгромили идущий сейчас вторым АЕК (3:0) и аутсайдера «Ларису» (5:1), а также в гостях одолели середняка «Астерас» (4:0) и «Панетоликос» (2:1), находящийся внизу турнирки.

Все прогнозы на футбол

Все восемь домашних встреч текущего чемпионата Греции «Олимпиакос» выиграл с общим счетом 24:2.

«ПАС Янина»

«ПАС Янина» с 15 очками идет 11-й среди 16 участников. От первой шестерки коллектив отстает на пять баллов.

За всю турнирную дистанцию команда из одноименного города выиграла всего лишь три поединка, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений, разница мячей — 16:20.

На данный момент у «сине-белых» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой они проиграли две встречи и три раза сыграли вничью, две из которых были по 0:0 в минувших турах дома с четвертым «Арисом» и соседом по турнирке «Ларисой».

Вне родных стен «Янина» добыла две виктории, столько же раз сыграла вничью и четырежды была повергнута, забито девять голов, пропущено 11.

В первом круге в Янине эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1, в прошлом сезоне «Оли» дома разгромил своего предстоящего противника со счетом 5:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.25.

На викторию «ПАС Янина» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.30.

«Оли» сверхуверенно играет в родных стенах, чему свидетельствует всего два пропущенных мяча в восьми встречах. Прогнозируем, что хозяева победят «всухую».