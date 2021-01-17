«Навалькарнеро» — «Эйбар». Прогноз и ставка (к. 2.55) на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

17 января «Навалькарнеро» в родных стенах примет «Эйбар» в рамках 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 18:00 по мск. «Навалькарнеро» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Навалькарнеро»

«Навалькарнеро» представляет Сегунду Б — третий по рангу дивизион Испании. И там в одной из групп коллектив идет третьим с отставание в шесть баллов от лидера.

На данный момент у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва трижды сыграл вничью в раках чемпионата, а затем выиграл две кубковые игры.

Отметим, что «Навалькарнеро» только второй раз принимает участие в Кубке Короле. В своем дебютном сезоне -2018/19 он был выбит на первом же этапе своего участия.

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В этом кубовом розыгрыше коллектив поочередно в родных стенах по 1:0 обыграл третьелиговый «Бадахос» и «Лас-Пальмас», выступающий в Сегунде.

«Эйбар»

«Эйбар», выступающий в Примере, ведет там борьбу за выживание. После 18 туров коллектив идет 15 в турнирной таблице, но зону вылета опережает лишь на три очка.

Непосредственно перед этим поединком «оружейники» уступили в чемпионате на выезде «Леванте» со счетом 1:2. перед этим они не проигрывали в двух встречах первенства, обыграв дома 2:0 «Гранаду» и сыграв вничью в гостях с «Барселоной» — 1:1.

В текущем Кубке Короля «Эйбар» преодолел уже два раунда. Сперва он не имел проблем в выездной игре с коллектив из четвертого дивизиона, который обыграл со счетом 2:0.

А вот в 1/16 финала «сине-гранатовые» выдали триллер в игре с клубом «Лас-Росас», представляющий третий дивизион. «Эйбар» выигрывал 3:0, но не смог удержать существенный гандикап, а вырвал виктории только в овертайме — 4:3 ОТ.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Эйбара» — 1.62, победа «Навалькарнеро» — 5.90, ничья — 3.75.

Проход: «Эйбара» — 1.30; «Навалькарнеро» — 3.60.

«Навалькарнеро» даже перевыполнил свой план на Кубок, и вряд ли сможет преподнести еще один сюрприз. Ставим в этой игре на «сухую» викторию гостей.