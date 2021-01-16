«Леганес» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч Кубка Испании 16 января 2021 года

В 1/16 финала Кубка Короля «Леганес» на «Мунисипаль де Бутарке» сыграет с «Севильей». Встреча, которая пройдет 16 января, начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

На предыдущей стадии турнира «Леганес» победил «Сокельямос» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Испании (2:0).

Этой викторий «Огурцы» продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Еще в этот период они также в кубковом поединке переиграли еще один клуб из низшего дивизиона, правда, только в овертайме — 1:0.

Еще дважды команда из пригороде Мадрида дважды расписала мировые в рамках Сегунды, поделив очки в Хихоне со «Спортингом» (1:1) и «Фуэнлабрадой» (0:0) также в гостях.

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В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании «Леганес» идет на шестой строке в зоне плей-офф, имея в своей копилке 34 балла.

«Севилья»

«Севилья» преодолела уже одну стадию кубкового розыгрыша, одолев на предыдущей стадии четвертолиговую «Луцену» (3:0). Ранее она прошла «Линарес Депортиво» (2:0).

на данный момент команда провела 17 матчей в Примере, где смогла набрать 30 очков. Команда Лопетеги занимает шестое место в таблице, но за счет перенесенных матчей может претендовать на попадание в топ-4.

«Севилья» также мало пропускает — всего 15 голов (второй лучший результат в Примере), но и забивает команда немного — 21 мяч.

До прошлого тура беспроигрышная серия клуба во всех турнирах насчитывала девять матчей. Однако на неделе он потерпел поражение от «Атлетико» (0:2) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.