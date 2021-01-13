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    «Тоттенхэм» растерзает ослабленную «Виллу»

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
    Харри Кейн
    В рамках матча 18 тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм» на стадионе «Вилла Парк». Команды встретятся 13 января. Начало в 23:15 мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Января 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Астон Вилла»

    У «Астон Виллы» были проблемы с составом из-за коронавируса. В прошлом матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (1:4) «львы» вышли молодежным составом. Основа была отправлена на карантин.

    Поражение от «мерсисайдцев» стало вторым подряд после неудачи в АПЛ. Подопечные Дина Смита проиграли «Ман Юнайтед» 1:2. Ничья с «Челси» (1:1) является третьим результатом в серии без побед.

    В турнирной таблице чемпионата хозяева идут на 8 позиции. За 17 матчей они набрали 26 очков.

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    «Вилла» является одной из трех команд лиги, на счету которой небольшое количество пропущенных голов. «Вишнево-синие» пропустили всего 16 мячей.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» выиграл 3 из 4 последних поединков. Команда Моуринью вышла в финал Кубка лиги, одолев в полуфинале «Брентфорд» (2:0) и предварительно обыграв «Сток Сити» 3:1 в четвертьфинале.

    Помимо положительных результатов в Кубке лиги «шпоры» разгромили «Лидс» 3:0 в рамках чемпионата. Также была ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    • Перед этим выездом у гостей лишь одна победа в шести матчах на чужом поле — 4 ничьи и поражение.

    В прошлом матче не сыграли Гарет Бэйл и Джованни Ло Чельсо. В последней игре лиги дисквалификацию получил Доэрти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу команд составляют 5.80 и 1.52 соответственно. Ничья оценена коэффициентом 4.80.

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    Пока непонятно, в каком составе «Астон Вилла» выйдет на эту игру. Однако в команде 9 случаев заражения коронавирусом. Это явно ударит по основе «львов».

    При таком раскладе «шпоры» вполне могут разжиться тремя баллами. Учитывая такие обстоятельства, верим в победу «Тоттенхэма» с форой -1. Гости выиграли два последних матча с отрывом более, чем в один мяч.

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