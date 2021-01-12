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    «Ньюкасл» не уступит аутсайдеру?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч АПЛ 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»
    Каллум Уилсон
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 января, начало — в 21:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Января 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
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    •  Шеффилд Юнайтед 21:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» как начал сезон провально, так и проводит его неуверенно. Очевидно, что «клинки» — главные претенденты на вылет из АПЛ.

    Вот и минувший тур принес очередное разочарование. «Клинки» на выезде пали перед натиском атак «Кристал Пэлас» (2:0).

    В общем, команда осталась на 20 месте. По итогам 17 туров в активе у «Шеффилд Юнайтед» только 2 очка и призрачные шансы на спасение.

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    Вот и в матче с «Ньюкаслом» хозяевам будет откровенно непросто. Тем паче, с такими ужасающими атакующими показателями — 8 мячей в 17 встречах.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» за выживание в АПЛ не борется. Куда там, скорее, «сороки» окажутся на экваторе турнирной таблицы либо же в его окрестностях.

    Правда, на текущий момент команда Стива Брюса только пятнадцатая. Да и с атакой имеются серьезные трудности — 18 забитых мячей в 16 поединках.

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    • Наверняка поединок с аутсайдером рассматривается для гостей исключительно как шанс на пополнение очкового багажа. Даже несмотря на отсутствие травмированного Алена Сен-Максимена.

    На днях «Ньюкасл» вылетел из Кубка Англии. Команда дала бой «Арсеналу», но в овертайме пропустила два безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.49, на ничью за 3.24, а на «Ньюкасл» — за 3.18

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    «Шеффилд Юнайтед» еще не побеждал в нынешнем чемпионате, и вряд ли сумеет это сделать в этой встрече.

    «Ньюкасл» нестабилен, но уж очки в гостях у аутсайдера сможет взять наверняка.

    Хозяева выглядят откровенно бледно, и не смогут добиться первой виктории в сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» или ничья с коэффициентом 1.61

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