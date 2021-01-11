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    «Молотобойцы» выбьют «шляпников» из Кубка Англии

    «Стокпорт» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.07) и ставки на Кубок Англии 11 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Стокпорт» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм»
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Стокпорт» встретится на своем поле с «Вест Хэмом» . Матч пройдет 11 января в Стокпорте, начало — в 23:00 мск. «Стокпорт» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2021 года
    Стокпорт
  • Англия. Кубок ФА
    •  Стокпорт 23:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.50
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  • 1.35
  • Ставка!
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    «Стокпорт Каунти»

    На заре 20-го века «Стокпорт» пытался выйти в Премьер-лигу, соперничая с тогда еще безденежным «Манчестер Сити». Теперь же команда вылетела из Футбольной лиги и прозябает в пятом дивизионе.

    В Кубке Англии «шляпники» прошли трех соперников — в ноябре были обыграны выступающие в 5-м дивизионе «Честерфилд» (4:0) и «Йовил» (3:2) дома, и выступающий в 3-м дивизионе «Рочдейл» (2:1) в гостях

    В последних матчах «Стокпорт» перед новым годом обыграл дома валлийский «Рексхэм» (2:0), а сразу после НГ на своем поле сыграл вничью с «Олтринхэмом» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 14 матчей чемпионата «Стокпорт» с 24 очком занимает 4-е место, на 14 очков отставая от лидера, но имея три матча в запасе. Разница мячей 22-16.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» стартуют в Кубке Англии. В декабре в рамках АПЛ они в гостях обыграли «Лидс» (2:1), после чего четыре матча не могли победить, начиная с домашней ничьей с «Кристал Пэласом» (1:1).

    Выездной матч с «Челси» они крупно проиграли — 0:3, а вернувшись домой, спаслись от поражения в матче с «Брайтоном» (2:2).

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    • В последних матчах «Вест Хэм» на выезде разошелся миром с «Саутгемптоном» (0:0), а затем победил в гостях «Эвертон» (1:1).

    После 17 туров АПЛ «Вест Хэм» с 26 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 24-21, пять голов забил Томаш Соучек.

    Прогноз и ставки

    На победу «Стокпорта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.40, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Вест Хэма» — 1.35.

    На проход «шляпников» дают коэффициент 5.40, за успех «молотобойцев» — 1.16.

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    «Стокпорт» в Кубке Англии попадал на «молотобойцев» два раза, один из которых закончился победой (1934/35, в гостях 1-1, победа дома в переигровке 1-0; 1957/58, поражение в гостях 2-3).

    Шансов на успех у хозяев нет практически никаких, прогнозируем, что «Вест Хэм» победит.

    Матч может быть не очень результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 2,5 за 2.31.

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