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    Справится ли «Брайтон» с «Ньюпортом»?

    «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на Кубок Англии 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон»
    «Брайтон» не знает побед в восьми прошлых матчах
    «Ньюпорт Каунти» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 января, начало — в 22:45 мск. «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 10 Января 2021 года
    Ньюпорт Каунти
  • Англия. Кубок ФА
    •  Ньюпорт Каунти 22:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.47
  • Ставка!
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    «Ньюпорт Каунти»

    В нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» уже прошел две стадии. В первой из них он обыграл «Лейтон Ориент» (2:1).

    На стадии 1/64 финала коллектив и вовсе разгромил своего соперника. Им оказался «Сэлфорд Сити», который на выезде уступил со счетом 0:3.

    Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Лиге 2. По итогам 20 поединков у нее 38 очков и второе место в таблице.

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    От лидера «Карлайл Юнайтед» клуб отстает на один балл при одном матче в запасе, а значит является потенциальным лидером. Тем не менее, в четырех предыдущих играх он не сумел победить.

    «Брайтон»

    В отличие от грядущего соперника, «Брайтон» только начинает борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

    Клуб с 14 набранными баллами в турнирной таблице АПЛ находится на 17 позиции, опережая зону вылета всего на три балла.

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    • «Чайки» не могут победить в последних восьми играх чемпионата, сыграв в этот период пять раз вничью и потерпев три поражения. Одно из них было в позапрошлом туре дома от «Арсенала» — 0:1.

    Перед этим они трижды делили очки с оппонентами и еще раз после этого. «Бело-синие» не справились с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (3:3), а также разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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