«Ньюпорт Каунти» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Ньюпорт Каунти» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 января, начало — в 22:45 мск. «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюпорт Каунти»

В нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» уже прошел две стадии. В первой из них он обыграл «Лейтон Ориент» (2:1).

На стадии 1/64 финала коллектив и вовсе разгромил своего соперника. Им оказался «Сэлфорд Сити», который на выезде уступил со счетом 0:3.

Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Лиге 2. По итогам 20 поединков у нее 38 очков и второе место в таблице.

Все прогнозы на футбол

От лидера «Карлайл Юнайтед» клуб отстает на один балл при одном матче в запасе, а значит является потенциальным лидером. Тем не менее, в четырех предыдущих играх он не сумел победить.

«Брайтон»

В отличие от грядущего соперника, «Брайтон» только начинает борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

Клуб с 14 набранными баллами в турнирной таблице АПЛ находится на 17 позиции, опережая зону вылета всего на три балла.

«Чайки» не могут победить в последних восьми играх чемпионата, сыграв в этот период пять раз вничью и потерпев три поражения. Одно из них было в позапрошлом туре дома от «Арсенала» — 0:1.

Перед этим они трижды делили очки с оппонентами и еще раз после этого. «Бело-синие» не справились с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (3:3), а также разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2) на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.