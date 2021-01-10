«Ньюпорт Каунти» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Ньюпорт Каунти»
В нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» уже прошел две стадии. В первой из них он обыграл «Лейтон Ориент» (2:1).
На стадии 1/64 финала коллектив и вовсе разгромил своего соперника. Им оказался «Сэлфорд Сити», который на выезде уступил со счетом 0:3.
Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Лиге 2. По итогам 20 поединков у нее 38 очков и второе место в таблице.
От лидера «Карлайл Юнайтед» клуб отстает на один балл при одном матче в запасе, а значит является потенциальным лидером. Тем не менее, в четырех предыдущих играх он не сумел победить.
«Брайтон»
В отличие от грядущего соперника, «Брайтон» только начинает борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.
Клуб с 14 набранными баллами в турнирной таблице АПЛ находится на 17 позиции, опережая зону вылета всего на три балла.
«Чайки» не могут победить в последних восьми играх чемпионата, сыграв в этот период пять раз вничью и потерпев три поражения. Одно из них было в позапрошлом туре дома от «Арсенала» — 0:1.
Перед этим они трижды делили очки с оппонентами и еще раз после этого. «Бело-синие» не справились с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (3:3), а также разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2) на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.