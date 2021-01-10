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    Сможет ли «Ювентус» продлить победную серию?

    «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.72) и ставки на чемпионат Италии 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Сассуоло»
    Федерико Кьеза
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января в Турине, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Несколько дней назад «Ювентус» прервал мощнейшую беспроигрышную серию «Милана». «Старая синьора» одержала уверенную победу над лидером чемпионата — 3:1.

    И что интересно, героем матча в Милане стал Федерико Кьеза, в тени которого остался даже Криштиану Роналду. Молодой итальянец забил два мяча.

    Этот успех позволил «Ювентусу» подняться в таблице Серии А на четвертое место. Но самое главное, что команда Андреа Пирло наконец-то показала футбол, который соответствует статусу действующего чемпиона.

    2020 год «Ювентус» завершил сокрушительным домашним поражением от «Фиорентины», которой тогда очень помогло удаление Хуана Куадрадо. Кстати, против «Милана» колумбиец тоже не играл, но на этот раз причина куда более неприятная — коронавирус.

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  • Реакция прессы на матч «Милан» — «Ювентус»
  • 07/01/2021

    • А 2021-й «Юве» начал с крупной победы над «Удинезе». В общем, как ни крути, а туринский клуб по-прежнему остается претендентом на золотые медали, несмотря на отставание от конкурентов.

    «Сассуоло»

    Тем временем «Сассуоло» находится на пятом месте. И при этом «Ювентус» опережает своего ближайшего соперника всего лишь на одно очко.

    «Сассуоло» вполне мог быть еще выше, но после мощного старта команда Роберто Де Дзерби немного сбавила обороты.

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    В предыдущих пяти турах у «Сассуоло» только две победы — над «Сампдорией» и «Дженоа», которые слегка теряются на фоне неприятных поражение от «Милана» и «Аталанты».

    Пятое место, скорее всего, потолок для «Сассуоло». Рассчитывать на что-то большее с этим составом вряд ли возможно.

    «Сассуоло» забивал и пропускал в каждом из пяти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры на фоне недавних результатов практически не сомневаются в победе «Ювентуса», которую предлагают за 1.33. На ничью можно поставить за 5.65, а на «Сассуоло» — за 10.50.

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    В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью, это были два триллера — 2:2 и 3:3. Сейчас же, пожалуй, да, можно согласиться, что «Сассуоло», скорее всего, проиграет. Гости где-то с конца осени выглядят не так убедительно, как в начале сезона.

    Ставка — победа «Ювентуса» + общий тотал матча больше 2,5 за 1.80.

    Либо же такой вариант — ставка на победу «Ювентуса» + обе команды забьют за 2.72. Ответить хотя бы одним забитым мячом «Сассуоло» вполне способен.

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