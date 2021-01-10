«Барнсли» — «Транмир Роверс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 10 января 2021 года

В воскресенье, 10 января, «Барнсли» на своем поле примет «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Оуквелл», начнется в 16:30 по московскому времени. «Барнсли» — «Транмир Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

Для «Барнсли» этот матч станет дебютным в Кубке Англии, тогда как из Кубка лиги команда вылетела еще в сентябре, потерпев крупное поражение от «Челси» (0:6).

В турнирной таблице Чемпионшипа команда Валерьена Исмаэля идет девятой с 34 набранными очками в 23 сыгранных турах.

В единственном январском матче «шахтеры» проиграли «Норвичу» (0:1), хотя перед этим обыграли «Ротерхэм» (2:1) и «Хаддерсфилд» (2:1).

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После травм у «Барнсли» восстанавливаются защитники Джордан Уильямс и Аапо Хальме.

«Транмир Роверс»

«Транмир Роверс» стартовал в Кубке Англии с победы над «Аккрингтоном» (2:1), после чего одолел «Бракли Таун» (1:0).

«Белые» выступают в Лиге 2, которая является четвертым по силе дивизионом страны.

В турнирной таблице подопечные Кита Хилла расположились на 13-й позиции с 28 очками после 20 сыгранных туров.

В четырех последних матчах «Транмир Роверс» обыграл «Болтон» (3:0), разошелся миром с «Барроу» (1:1), а также проиграл «Эксетер Сити» (0:5) и «Бредфорд Сити» (0:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барнсли» — 1.49, победа «Транмир Роверс» — 5.90, ничья — 4.70.

«Шахтеры» неплохо выступают в Чемпионшипе, но не стоит забывать, что недавно они пережили вспышку коронавируса, так что их состав все еще ограничен.

Это значит, что Валерьен Исмаэль может выставить на игру резервистов или молодежь, чтобы поберечь силы ведущих футболистов на предстоящие матчи Чемпионшипа.

В таких условиях мы бы не стали ставить на победу хозяев, а присмотрелись бы к голам, ведь зачастую «Барнсли» пропускает. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.80.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1.70.