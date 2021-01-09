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    «Сосьедад» устоит на «Рамон Санчес Писхуан»?

    «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч чемпионата Испании 9 января 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал Сосьедад»
    Микель Оярсабаль
    В субботу, 9 января, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Реал Сосьедад». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Января 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    У «Севильи» перед этим туром на счету находится 27 очка, с которыми коллектив идет на шестой позиции. От четвертой строки он отстает на три пункта, однако имеет три встречи в запасе.

    На данный момент у «нервионцев» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где шесть игр были выигрышными. Непосредственно в Примере за этот период они добыли три победы и дважды сыграли вничью.

    В новом году «красно-белые» успели провести уже две встречи. Так в рамках чемпионата они расписали мировую в дерби с «Бетисом» (1:1), после чего в Кубке легко разделались с командой из третьей лиги, выиграв в гостях 2:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» провела семь встреч в текущем первенстве, где победила в четырех из них, еще раз сыграла вничью и дважды была повержена, разница мячей — 9:5.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 30 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры, однако по потерянным баллом он седьмой.

    Клуб из Сан-Себастьяна в отрезке последних 11 встреч во всех турнирах одержал всего лишь одну виктория, трижды потерпел фиаско и семь матчей закончил мировыми исходами.

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    • Так виктория была добыта пару туров тому назад в Бильбао над «Атлетиком» (1:0), после чего «бело-синие» не смогли дома переиграть аутсайдера лиги «Осасуну», сыграв вничью 1:1.

    Гостевые поединке текущего розыгрыша Примеры принесли «Реал Сосьедад» пять викторий, две ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 15:6.

    В прошлом сезоне«Севилья» дома победила (3:2), а в Сан-Себастьяне была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.26, победа «Реал Сосьедад» — 3.78, ничья — 3.22.

    «Севилья» выиграла дома у «Сосьедада» три последние встрече, однако на этот раз гости, учитывая их неплохую игру вне родных стен в текущем сезоне, должны прервать эту серию. Наша ставка и прогноз — Х2. 0

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