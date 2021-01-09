«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч чемпионата Испании 9 января 2020 года

В субботу, 9 января, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Реал Сосьедад». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

У «Севильи» перед этим туром на счету находится 27 очка, с которыми коллектив идет на шестой позиции. От четвертой строки он отстает на три пункта, однако имеет три встречи в запасе.

На данный момент у «нервионцев» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где шесть игр были выигрышными. Непосредственно в Примере за этот период они добыли три победы и дважды сыграли вничью.

В новом году «красно-белые» успели провести уже две встречи. Так в рамках чемпионата они расписали мировую в дерби с «Бетисом» (1:1), после чего в Кубке легко разделались с командой из третьей лиги, выиграв в гостях 2:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

На «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» провела семь встреч в текущем первенстве, где победила в четырех из них, еще раз сыграла вничью и дважды была повержена, разница мячей — 9:5.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с 30 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры, однако по потерянным баллом он седьмой.

Клуб из Сан-Себастьяна в отрезке последних 11 встреч во всех турнирах одержал всего лишь одну виктория, трижды потерпел фиаско и семь матчей закончил мировыми исходами.

Так виктория была добыта пару туров тому назад в Бильбао над «Атлетиком» (1:0), после чего «бело-синие» не смогли дома переиграть аутсайдера лиги «Осасуну», сыграв вничью 1:1.

Гостевые поединке текущего розыгрыша Примеры принесли «Реал Сосьедад» пять викторий, две ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 15:6.

В прошлом сезоне«Севилья» дома победила (3:2), а в Сан-Себастьяне была ничья — 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.26, победа «Реал Сосьедад» — 3.78, ничья — 3.22.

«Севилья» выиграла дома у «Сосьедада» три последние встрече, однако на этот раз гости, учитывая их неплохую игру вне родных стен в текущем сезоне, должны прервать эту серию. Наша ставка и прогноз — Х2. 0