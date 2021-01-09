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    «Кобальтовые» доставят проблемы «деревенщине»?

    «Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз с коэффициентом 1.96 на матч чемпионата Германии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Хоффенхайм»
    Марк Ут
    В 15 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет 9 января в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена», начнется в 17:30 по мск. «Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Января 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Шальке»

    «Шальке» является главным аутсайдером текущего розыгрыша Бундеслиги. У команды на счету всего четыре набранных балла и отставание от безопасной позиции составляет семь очков.

    В текущем первенстве клуб из Гельзенкирхена еще не побеждал, четыре раза сыграв вничью и десять раз проиграл. Последний раз он выигрывал в рамках чемпионата Германии почти год тому назад.

    Виктории у «кобальтовых» затем случались только в товарняках или кубковых матчах. Так одна из них была добыта в конце 2020 года над «Ульмом» (3:1) в Кубке Германии.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В новом году «Шальке» успел провести одну игру в рамках первенства страны, где крупно уступил в Берлине «Герте» (0:3). На своем поле в этом розыгрыше БЛ «шахтеры» дважды сыграли вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 3:13.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» разместился на 13 позиции в чемпионской гонке, набрав в 14 играх 15 зачетных пунктов, оторвавшись от опасной зоны на пять очков.

    «Деревенские» неудачно провели свои два последних матча. Еще в прошлом году они были выбиты из Кубка Германии представителем второй лиги «Гройтер Фюрт», уступив младшим по классу в серии послематчевых пенальти (2:2, пен. 6:7).

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    • А уже в 2021 году «сине-белые» в рамках Бундеслиги на своей территории потерпели фиаско от «Фрайбурга» со счетом 1:3.Всего за последние четыре игры первенства они трижды уступили при одной победе.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Германии дважды выиграл, столько же раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:13.

    В минувшем сезоне «Хоффенхайм» дома выиграл 2:0, а в Гельзенкирхене была ничья -1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Шальке» дают — 4.14, ничья оценена — в 4.00.

    Хотя «Шальке» и является аутсайдером лиги, но на своей арене «кобальтовые» вполне могут отобрать очки у нестабильного «Хоффенхайма». Наши прогноз и ставка на эту игру — 1Х. 0

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