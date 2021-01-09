«Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз с коэффициентом 1.96 на матч чемпионата Германии 9 января 2021 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет 9 января в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена», начнется в 17:30 по мск. «Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» является главным аутсайдером текущего розыгрыша Бундеслиги. У команды на счету всего четыре набранных балла и отставание от безопасной позиции составляет семь очков.

В текущем первенстве клуб из Гельзенкирхена еще не побеждал, четыре раза сыграв вничью и десять раз проиграл. Последний раз он выигрывал в рамках чемпионата Германии почти год тому назад.

Виктории у «кобальтовых» затем случались только в товарняках или кубковых матчах. Так одна из них была добыта в конце 2020 года над «Ульмом» (3:1) в Кубке Германии.

Календарь и таблица Бундеслиги

В новом году «Шальке» успел провести одну игру в рамках первенства страны, где крупно уступил в Берлине «Герте» (0:3). На своем поле в этом розыгрыше БЛ «шахтеры» дважды сыграли вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 3:13.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» разместился на 13 позиции в чемпионской гонке, набрав в 14 играх 15 зачетных пунктов, оторвавшись от опасной зоны на пять очков.

«Деревенские» неудачно провели свои два последних матча. Еще в прошлом году они были выбиты из Кубка Германии представителем второй лиги «Гройтер Фюрт», уступив младшим по классу в серии послематчевых пенальти (2:2, пен. 6:7).

А уже в 2021 году «сине-белые» в рамках Бундеслиги на своей территории потерпели фиаско от «Фрайбурга» со счетом 1:3.Всего за последние четыре игры первенства они трижды уступили при одной победе.

Вне родных стен в текущем чемпионате Германии дважды выиграл, столько же раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:13.

В минувшем сезоне «Хоффенхайм» дома выиграл 2:0, а в Гельзенкирхене была ничья -1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.91.

На викторию «Шальке» дают — 4.14, ничья оценена — в 4.00.

Хотя «Шальке» и является аутсайдером лиги, но на своей арене «кобальтовые» вполне могут отобрать очки у нестабильного «Хоффенхайма». Наши прогноз и ставка на эту игру — 1Х. 0