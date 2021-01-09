«Малага» — «Овьедо». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.20 на матч чемпионата Испании 9 января 2021 года

В субботу, 9 января, в 21-м туре испанской Сегунды «Малага» на «Ла Росаледа» сыграет с «Овьедо». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Малага» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Малага»

6 января эти коллективы выясняли отношение в 1/32 финала Кубка Короля. В этом матче все решил один забитый гол в овертайме, который провели футболисты «Малаги».

В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании «анчоусы» идут в середине (13 место), имея на своем счету 27 очков после 20 проведенных встреч.

Свои две последние игры в Сегунде они завершили вничью. Сперва они дома поделили очки с «Логронесом» (0:0), а затем расписали мировую в гостях с «Альбасете», сыграв 1:1.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что домашние матчи не особо хороша даются «Малаге» в текущем сезоне. В девяти играх она одержала только две виктории, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 7:10.

«Овьедо»

«Овьедо» в турнирной таблице второго дивизиона Испании находятся на строку ниже своего предстоящего противника, имея на своем счету на один пункт меньше.

«Карбайонцы» в рамках Сегунды в последних двух встречах смогли разжиться только одним набранным пунктом, который набрали в домашней игре с лидирующей «Мальоркой», сыграв 2:2.

А еще в одном поединке «синие» проиграли на выезде середняку дивизиона «Понферрадине» со счетом 0:1.

Вне родных стен в текущем первенстве «Овьедо» на данный момент имеет полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 8:8.

В прошлом сезоне Сегунды «Малага» дома выиграла (2:1), а в Овьедо была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.

На викторию «Малаги» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.

После осторожного кубкового матча этих команд, теперь ожидаем от них более результативного футбола. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0