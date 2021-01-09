«Малага» — «Овьедо». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.20 на матч чемпионата Испании 9 января 2021 года

«Малага»
6 января эти коллективы выясняли отношение в 1/32 финала Кубка Короля. В этом матче все решил один забитый гол в овертайме, который провели футболисты «Малаги».
В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании «анчоусы» идут в середине (13 место), имея на своем счету 27 очков после 20 проведенных встреч.
Свои две последние игры в Сегунде они завершили вничью. Сперва они дома поделили очки с «Логронесом» (0:0), а затем расписали мировую в гостях с «Альбасете», сыграв 1:1.
Стоит отметить, что домашние матчи не особо хороша даются «Малаге» в текущем сезоне. В девяти играх она одержала только две виктории, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 7:10.
«Овьедо»
«Овьедо» в турнирной таблице второго дивизиона Испании находятся на строку ниже своего предстоящего противника, имея на своем счету на один пункт меньше.
«Карбайонцы» в рамках Сегунды в последних двух встречах смогли разжиться только одним набранным пунктом, который набрали в домашней игре с лидирующей «Мальоркой», сыграв 2:2.
А еще в одном поединке «синие» проиграли на выезде середняку дивизиона «Понферрадине» со счетом 0:1.
Вне родных стен в текущем первенстве «Овьедо» на данный момент имеет полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 8:8.
В прошлом сезоне Сегунды «Малага» дома выиграла (2:1), а в Овьедо была ничья — 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.
На викторию «Малаги» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.
После осторожного кубкового матча этих команд, теперь ожидаем от них более результативного футбола. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0