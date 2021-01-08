«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (актуальный) и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Кубка Англии 8 января 2021 года

В пятницу, 8 января, «Астон Вилла» в Бирмингеме сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Поединок начнется в 22:45 по мск. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Из-за вспышки коронавируса «Астон Вилла» сыграет этот матч против «Ливерпуля» молодежной командой, так как основной состав ушел на карантин.

Отмечается, что бирмингемский клуб будет вынужден задействовать игроков команды U 23 и академии. Руководить командой будет не Дин Смит, а главный тренер «молодежки» Марк Дилэйни.

К слову, «Виллианы» крайне неудачно выступают в Кубке Англии даже основным составом. Вот уже как четыре сезона они не могут преодолеть в кубковом розыгрыше хотя бы один раунд.

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Так в прошлом турнире Кубка Англии «Астон Вилла» на аналогичной стадии была выбита «Фулхэмом», проиграв ему в Лондоне со счетом 1:2.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» нет проблем в команде с Covid 19 и на этот поединок мерсисайдцы должны выставить состав близкий к основному.

В минувшем кубковом розыгрыше «красные» смогли преодолеть два этапа. Сперва они в дерби в домашнем поединке минимально расправились с «Эвертоном» со счетом 1:0.

Затем они имели проблемы в игре с третьелиговым «Шрусбери Таун», который прошли только после переигровки (2:2 в гостях и победа 1:0 дома). В 1/8 финала Кубка «Ливер» прекратил борьбу, проиграв в Лондоне «Челси» — 0:2.

Напомним, что в конце 2019 года в рамках Кубка лиги «Ливерпуль» выставил против «Астон Виллы» молодежный состав. Тот поединок завершился со счетом 5:0 в пользу бирмингемцев. А в этом чемпионате «Виллианы» разгромили «красных» со счетом 7:2.

Прогноз и ставки

Теперь в предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес гостям: победа «Ливерпуля» — 1.14, победа «Астон Виллы» — 21.00, ничья — 11.00.

Проход: «Ливерпуля» — 1.01; «Астон Виллы» — 13.00.

Наверняка «Ливер» отыграется на «Вилле», отомстив ей за проигрыш в Кубке лиги и недавний погром в чемпионате. Ставим в этой игре на крупную викторию гостей. Наш прогноз — победа «Ливерпуля» с форой (-2,5). 0