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    Сколько голов забьют «Фенербахче» и «Аланияспор»?

    «Фенербахче» — «Аланияспор». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Суперлиги 7 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Аланияспор»
    Маурисио Лемос
    В рамках 17 тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» встретится с «Аланияспором» на стадионе «Улкер». Начало поединка 7 января в 19:00 по мск. Прогноз на «Фенербахче» — «Аланияспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Января 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.20
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    «Фенербахче»

    «Желтые канарейки» подобрались к зоне еврокубков и сейчас занимают 5 место, имея на счету 29 очков. В случае победы хозяева могут войти в тройку лидеров.

    «Фенербхаче» одержал две крупные победы перед этой встречей. Коллектив разгромил «Башакшехир» 4:1 и разбил «Касымпашу» на выезде со счетом 3:0. Ранее «желто-темно-синие» потерпели 4 поражение в сезоне, уступив «Газиантепу» 1:3.

    Отметим, что 3 из 4 поражений в сезоне команда потерпела на своем поле. «Фенербахче» проиграл в трех из четырех последних домашних поединков.

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    В составе есть позитивные тесты на коронавирус — Джанер Эркин и Сердар Азиз. Травмирован Диего Перотти.

    «Аланияспор»

    «Аланияспор» занимает 3 место с 30 очками. В прошлом туре гости прервали свою 3-матчевую серию без побед.

    Девятую победу в сезоне «Аланияспор» одержал над «Башакшехиром» (3:0). Ранее была ничья с «Йени Малатьяспором» (1:1), 0:1 с «Денизлиспором» и 1:3 с «Газиантепом».

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    • Команда является лучшей в плане надежности обороны, поскольку меньше всех пропустила. За 16 туров у нее на счету всего 12 пропущенных мячей.

    В списке травмированных футболистов Уфук Джейлан и Джейхун Гюльселям.

    Прогноз и ставка

    Победа «Фенербахче» котируется за 2.06, тогда как на победу «Аланияспора» букмекеры дают 3.60. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

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    «Фенербахче» выиграл два последних матча в чемпионате, но «Аланияспор» — непростой соперник, который мало пропускает и способен нанести урон. Тем более хозяева не выигрывали у этого соперника в четырех встречах подряд.

    В 4 из 5 игр общий тотал поединка был меньше 2.5. Считаем, что если выбрать «тотал меньше 3», то ставка должна сыграть. Ее предлагают за 1.70. Команды мотивированы. Одна хочет войти в зону еврокубков, а вторая- не вылететь оттуда. 0

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