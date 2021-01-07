«Бока Хуниорс» — «Сантос». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Кубка Либертадорес 7 января 2021 года

В рамках первого полуфинального матча Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» примет «Сантос» на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Игра стартует 7 января в 01:15 по времени Москвы. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Сантос».

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» вышел из группы без особого труда, набрав 14 очков и сильно оторвавшись от своих оппонентов. Однако стадия плей-офф оказалась не такой уж простой.

На стадии 1/8 финала «Бока» встретились с «Интернасьоналем». В первом матче удалось выиграть 1:0, но в домашнем команда проиграла 0:1 и победитель определялся в серии пенальти.

В четвертьфинале «Бока Хуниорс» победили «Расинг». В первой игре было минимальное поражение, но благодаря успеху в ответной встрече (2:0), хозяева оказались в полуфинале.

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Команда выиграла 3 из 4 последних матчей и не знает поражений на протяжении четырех выступлений.

«Сантос»

У «Сантоса» дела идут намного хуже. В шести поединках команда одержала только одну победу. Речь идет об ответной встрече с «Гремио» в Кубке Либертадорес (4:1). В первой игре была ничья 1:1.

Ну а так стоит выделить разгромное поражение от «Фламенго» (1:4) и фиаско в матче с «Васко да Гама» (0:1).

На стадии плей-офф Кубка Либертадорес «черно-белые» проиграли уже дважды. В начале чемпионского пути команда проиграла «ЛДУ Кито» 0:1 в ответном поединке (2:1 в первом случае).

В пяти последних играх на выезде «Сантос» проиграл 3 раза и раз сыграл вничью. Гости слабо играют в чужих стенах.

Прогноз и ставка

За 1.61 букмекеры выставили победу «Бока Хуниорс» и за 5.90 они предлагают победу «Сантоса». Ничья в этой игре оценивается коэффициентом 3.80.

«Сантос» плохо играет на выезде в этом сезоне и с трудом добывает победы в плей-офф. «Бока» тоже спотыкались, но все они выглядят куда более уверенно, чем соперник.

Учитывая последние результаты, мы ставим на победу «генуэзцев». 0