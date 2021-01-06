«Мутильвера» — «Бетис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.35 на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

6 января в 1/32 финал Кубка Короля «Мутильвера» на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Мутильвера» — «Бетис».

«Мутильвера»

«Мутильвера» успела пройти уже один этап в Кубке страны. На той стадии она выбила «Расинг Сантандер» (1:0), который провел 44 сезона в Примере.

Коллектив выступает в Сегунде Б — третьем по рангу дивизиону Испании. В одной из групп он идет в середине турнирной таблицы, имея шансы, как на повышение, так и на понижение.

В девяти проведенных встречах текущего сезона с учетом всех турниров команда выиграла в четырех из них при трех фиаско и двух мировых исходах.

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Стоит отметить, что для «Мутильвера» только второй раз в истории принимает участие в Кубке Короля, и больше одного этапа не проходила никогда.

«Бетис»

«Бетис» на предыдущем этапе кубкового турнира прошел «Коста Колиду», представляющую третью лигу испанской системы, победи в гостях со счетом 2:0.

В турнирной таблице Примеры клуб из Севильи находится на 11 позиции в турнирной таблице, однако зону вылета он опережает всего лишь на четыре пункта.

В 2021 году «зелено-белые» уже успели провести одну игру, где в рамках чемпионата расписали мировую в дерби с «Севильей», сыграв 1:1 при не забитом пенальти за 15 минут до конца встречи.

Перед этим «Бетис» на своей территории минимально переиграл «Кадис» (1:0) и уступил в результативной игре на выезде «Леванте» со счетом 3:4, пропустив еще в первом тайме три гола.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бетиса» — 1.20, победа «Мутильверы» — 12.00, ничья — 6.10.

Проход: «Бетиса» — 1.07; «Мутильверы» — 7.30.

«Бетис» не должен иметь проблем с выходом в следующий раунд, но вряд ли будет много забивать в этом матче. Наш прогноз и ставка на эту встречу — П2 + ТМ 3,5. 0