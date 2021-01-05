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    «Галатасарай» будет торопить события

    «Коньяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на чемпионат Турции по футболу 5 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
    Радамель Фалькао
    «Коньяспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 января, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Коньяспор» — «Галатасарай».
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    Футбол. Турция. Суперлига 05 Января 2021 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Коньяспор»

    Эта команда пока никак не может подняться выше середины таблицы. Лишь 11 место — результат откровенно посредственный.

    Минувший тур выдался для клуба из Коньи драматическим. «Коньяспор» на выезде уступил «Хатаяспору» (2:1), причем арбитр отменил гол команды уже в компенсированное время.

    А так, «Коньяспор» — не более чем типичный середняк Суперлиги. Команда может и лидерам дать бой, и аутсайдеру проиграть. Как говорится, от саксофона до ножа.

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    В отчетной встрече хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только, вероятнее всего, «Коньяспор» покинет поле на щите.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в минувшем туре дома не сумел переиграть «Антальяспор». Что еще более досадно, на табло так и остались гореть унылые нули.

    Мало того, стамбульцы упустили лидерство. При этом «Галатасарай» все же остается одним из главных фаворитов чемпионата Турции.

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    • В Конью стамбульский гранд, несомненно, отправляется за победой. Не к лицу фавориту дважды подряд терять очки с представителями нижней части турнирной таблицы.

    С «Коньяспором» «Галатасараю» приходится довольно непросто. В 5 последних матчах стамбульцы выиграли лишь дважды при трех паритетах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.89, на ничью за 3.61, а на «Коньяспор» — за 4.21.

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    Хозяева способны преподнести сюрприз, и, вполне возможно, сумеют огорчить гранда в первой половине матча.

    «Галатасарай» потерял очки в минувшем туре, и теперь наверняка сделает надлежащие выводы.

    Гости претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84 0

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