«Коньяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на чемпионат Турции по футболу 5 января 2021 года

«Коньяспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 января, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Коньяспор» — «Галатасарай».

«Коньяспор»

Эта команда пока никак не может подняться выше середины таблицы. Лишь 11 место — результат откровенно посредственный.

Минувший тур выдался для клуба из Коньи драматическим. «Коньяспор» на выезде уступил «Хатаяспору» (2:1), причем арбитр отменил гол команды уже в компенсированное время.

А так, «Коньяспор» — не более чем типичный середняк Суперлиги. Команда может и лидерам дать бой, и аутсайдеру проиграть. Как говорится, от саксофона до ножа.

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В отчетной встрече хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только, вероятнее всего, «Коньяспор» покинет поле на щите.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в минувшем туре дома не сумел переиграть «Антальяспор». Что еще более досадно, на табло так и остались гореть унылые нули.

Мало того, стамбульцы упустили лидерство. При этом «Галатасарай» все же остается одним из главных фаворитов чемпионата Турции.

В Конью стамбульский гранд, несомненно, отправляется за победой. Не к лицу фавориту дважды подряд терять очки с представителями нижней части турнирной таблицы.

С «Коньяспором» «Галатасараю» приходится довольно непросто. В 5 последних матчах стамбульцы выиграли лишь дважды при трех паритетах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.89, на ничью за 3.61, а на «Коньяспор» — за 4.21.

Хозяева способны преподнести сюрприз, и, вполне возможно, сумеют огорчить гранда в первой половине матча.

«Галатасарай» потерял очки в минувшем туре, и теперь наверняка сделает надлежащие выводы.

Гости претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84 0