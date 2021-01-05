«Коньяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на чемпионат Турции по футболу 5 января 2021 года

«Коньяспор»
Эта команда пока никак не может подняться выше середины таблицы. Лишь 11 место — результат откровенно посредственный.
Минувший тур выдался для клуба из Коньи драматическим. «Коньяспор» на выезде уступил «Хатаяспору» (2:1), причем арбитр отменил гол команды уже в компенсированное время.
А так, «Коньяспор» — не более чем типичный середняк Суперлиги. Команда может и лидерам дать бой, и аутсайдеру проиграть. Как говорится, от саксофона до ножа.
В отчетной встрече хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только, вероятнее всего, «Коньяспор» покинет поле на щите.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в минувшем туре дома не сумел переиграть «Антальяспор». Что еще более досадно, на табло так и остались гореть унылые нули.
Мало того, стамбульцы упустили лидерство. При этом «Галатасарай» все же остается одним из главных фаворитов чемпионата Турции.
В Конью стамбульский гранд, несомненно, отправляется за победой. Не к лицу фавориту дважды подряд терять очки с представителями нижней части турнирной таблицы.
С «Коньяспором» «Галатасараю» приходится довольно непросто. В 5 последних матчах стамбульцы выиграли лишь дважды при трех паритетах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.89, на ничью за 3.61, а на «Коньяспор» — за 4.21.
Хозяева способны преподнести сюрприз, и, вполне возможно, сумеют огорчить гранда в первой половине матча.
«Галатасарай» потерял очки в минувшем туре, и теперь наверняка сделает надлежащие выводы.
Гости претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут настроены на победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84 0