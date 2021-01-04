«Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.14 на матч чемпионата Испании 4 января 2021 года

В 17-м туре испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Кадисом». Встреча, которая состоится 4 января на стадионе «Месталья», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Кадис».

«Валенсия»

С 15 набранными баллами «Валенсия» находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице Примеры. Правда, от спасительной строки ее отделяет всего лишь один пункт.

В своем последнем проведенном поединке первенства «летучие мыши» проиграли на выезде «Гранаде» со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча 1:0, а туром ранее они в родных стенах уступили «Севилье» — 0:1.

На данный момент у «оранжевых» 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Испании, в которой они четыре раза сыграли вничью и потерпели три фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле «Валенсия» в текущем розыгрыше Примеры одержала две виктории, три матча завершила мировыми исходами с только же раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 13:12.

«Кадис»

«Кадис» перед этим туром имеет в своей копилке 19 набранных очков и располагается в середине турнирной таблицы испанского первенства.

В минувшем туре Примеры «желто-синие» на своей территории расписали мировую с «Вальядолидом» (0:0). Этой ничьей они прервали серию из трех подряд поражений без забитых голов.

Отметим, что победить коллективу удалось лишь в одном из восьми предыдущих поединков чемпионата Испании, в шести из которых он не забивал ни одного гола.

В этом розыгрыше Примеры «Кадис» вне родных стен выступает пока лучше, чем дома, выиграв четыре встречи при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей в них составляет 7:10.

В последний раз эти команды играли между собой в 2011 года. И тогда в рамках Кубка страны «Валенсия» дома выиграла 4:0, а в Кадисе была ничья 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 2.14, победа «Кадиса» — 3.78, ничья — 3.52.

Хотя оба коллектива и находятся в неважном состоянии в последнее время, но фактор своего поля должен помочь «летучим мышам» добыть викторию в этом поединке. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0