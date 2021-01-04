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    «Летучие мыши» прервут безвыигрышную серию?

    «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.14 на матч чемпионата Испании 4 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Кадис»
    Денис Черышев
    В 17-м туре испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Кадисом». Встреча, которая состоится 4 января на стадионе «Месталья», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Кадис».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Января 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    С 15 набранными баллами «Валенсия» находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице Примеры. Правда, от спасительной строки ее отделяет всего лишь один пункт.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «летучие мыши» проиграли на выезде «Гранаде» со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча 1:0, а туром ранее они в родных стенах уступили «Севилье» — 0:1.

    На данный момент у «оранжевых» 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Испании, в которой они четыре раза сыграли вничью и потерпели три фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле «Валенсия» в текущем розыгрыше Примеры одержала две виктории, три матча завершила мировыми исходами с только же раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 13:12.

    «Кадис»

    «Кадис» перед этим туром имеет в своей копилке 19 набранных очков и располагается в середине турнирной таблицы испанского первенства.

    В минувшем туре Примеры «желто-синие» на своей территории расписали мировую с «Вальядолидом» (0:0). Этой ничьей они прервали серию из трех подряд поражений без забитых голов.

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    • Отметим, что победить коллективу удалось лишь в одном из восьми предыдущих поединков чемпионата Испании, в шести из которых он не забивал ни одного гола.

    В этом розыгрыше Примеры «Кадис» вне родных стен выступает пока лучше, чем дома, выиграв четыре встречи при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей в них составляет 7:10.

    В последний раз эти команды играли между собой в 2011 года. И тогда в рамках Кубка страны «Валенсия» дома выиграла 4:0, а в Кадисе была ничья 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 2.14, победа «Кадиса» — 3.78, ничья — 3.52.

    Хотя оба коллектива и находятся в неважном состоянии в последнее время, но фактор своего поля должен помочь «летучим мышам» добыть викторию в этом поединке. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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