«Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Бундеслиги 3 января 2021 года

3 января «Бавария» примет «Майнц» в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена». Начало в 20:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Майнц».

«Бавария»

«Мюнхенцы» лидируют в турнирной таблице. У них 30 очков на счету — 9 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Также отметим, что команда Флика забила уже 39 мячей в 13 турах.

«Бавария» хорошо играет дома. В домашних стенах коллектив не уступает уже 16 матчей подряд, не имея ни одного поражения.

«Баварцы» побеждали в двух прошлых турах. Они обыграли «Вольфсбург» и «Байер» с одинаковым результатом 2:1. Перед этой серией у команды Ханса Флика было две ничьи с «Лейпцигом» (3:3) и «Унионом» (1:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

У хозяев не сыграют Леон Горетцка, Хави Мартинес и Кингсли Коман.

«Майнц»

У «Майнца» туго с результатами. За 2 месяца команда победила только один раз — 3:1 «Фрайбург». Помимо этого было 3 ничьи и 4 поражения.

«Ноль четвертые» занимают 17 место с 6 очками на счету, имея в активе только одну победу за весь сезон. В чемпионате у гостей 3 поражение в 4 турах.

«Майнц» проиграл в прошлый раз «Бохуму», вылетев из Кубка Германии. «Кельну» и «Вердеру» команда уступила минимально, а с «Гертой» сыграла вничью 0:0.

Таким образом, «Майнц» оставался без забитых голов в трех прошлых турах.

Прогноз и ставка

Согласно котировкам, «Бавария» фаворит матча за 1.10, а «Майнц» оценивают коэффициентом 24.0. Ничья выставлена за 12.0.

6:0, 6:1 и 3:1 — «Майнц» непроблемный соперник для «Баварии», а учитывая, в какой форме гости, серия явно должна продолжиться.

«Майнц» не забивал в трех турах подряд. Предлагаем поставить на то, что «Бавария» одержит сухую победу за 2.00. 0