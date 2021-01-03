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    «Бавария» без труда наберет три пункта?

    «Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Бундеслиги 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Майнц»
    Роберт Левандовски
    3 января «Бавария» примет «Майнц» в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена». Начало в 20:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Января 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:00 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 22.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Мюнхенцы» лидируют в турнирной таблице. У них 30 очков на счету — 9 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Также отметим, что команда Флика забила уже 39 мячей в 13 турах.

    «Бавария» хорошо играет дома. В домашних стенах коллектив не уступает уже 16 матчей подряд, не имея ни одного поражения.

    «Баварцы» побеждали в двух прошлых турах. Они обыграли «Вольфсбург» и «Байер» с одинаковым результатом 2:1. Перед этой серией у команды Ханса Флика было две ничьи с «Лейпцигом» (3:3) и «Унионом» (1:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У хозяев не сыграют Леон Горетцка, Хави Мартинес и Кингсли Коман.

    «Майнц»

    У «Майнца» туго с результатами. За 2 месяца команда победила только один раз — 3:1 «Фрайбург». Помимо этого было 3 ничьи и 4 поражения.

    «Ноль четвертые» занимают 17 место с 6 очками на счету, имея в активе только одну победу за весь сезон. В чемпионате у гостей 3 поражение в 4 турах.

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    • «Майнц» проиграл в прошлый раз «Бохуму», вылетев из Кубка Германии. «Кельну» и «Вердеру» команда уступила минимально, а с «Гертой» сыграла вничью 0:0.

    Таким образом, «Майнц» оставался без забитых голов в трех прошлых турах.

    Прогноз и ставка

    Согласно котировкам, «Бавария» фаворит матча за 1.10, а «Майнц» оценивают коэффициентом 24.0. Ничья выставлена за 12.0.

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    6:0, 6:1 и 3:1 — «Майнц» непроблемный соперник для «Баварии», а учитывая, в какой форме гости, серия явно должна продолжиться.

    «Майнц» не забивал в трех турах подряд. Предлагаем поставить на то, что «Бавария» одержит сухую победу за 2.00. 0

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