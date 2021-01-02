ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает Карим Бензема и Винисиус ЖуниорПримера. «Барселона» не справилась с «Эйбаром», «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Реал» не смог победить «Эльче» Фрагмент матчаСтарая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год
  • 16:07
    • СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина
  • 17:35
    • Левандовский — лучший игрок года по версии Marca, Месси — 10-й
  • 14:36
    • Олимпийская чемпионка из России возобновит теннисную карьеру
  • 14:05
    • Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
  • 13:03
    • Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом
  • 09:31
    • Определились возможные соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ
  • 31/12
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
    Все новости спорта

    Начнет ли «Реал» новый год с домашней победы?

    «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч чемпионата Испании по футболу 2 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Сельта»
    «Реал»
    В субботу, 2 января, «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках 17-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Сельта».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    После поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов, «Реал» в декабре выдал шестиматчевую победную серию, которая началась с выездной победы над «Севильей» (1:0).

    Затем мадридцы в Лиге чемпионов одолели дома менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли из группы, а в Примере победили в мадридском дерби «Атлетико» (2:0) на своем поле.

    Домашняя серия матчей продолжилась победой над «Атлетиком» со счетом 3:1, после чего с тем же счетом «Реал» обыграл на выезде «Эйбар».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних матчах мадридцы дома справились с «Гранадой» (2:0), а затем на выезде потеряли очки в матче с «Эльче» (1:1).

    С 33 очками «сливочные» идут вторыми, уступая «Атлетико» 2 балла. Разница мячей 28-15, 8 голов у Карима Бензема.

    «Сельта»

    Клуб из Виго также выдал пятиматчевую победную серию, начав в конце ноября с домашней победы над «Гранадой» со счетом 3:1.

    Ддкабрь «Сельта» начала с выездной победы в Бильбао над «Атлетиком»(2:0), а вернувшись домой разгромила «Кадис» (4:0).

  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
  • LiveSport.Ru продолжает подводить итоги сумасшедшего 2020 года
  • Вчера

    • В матче Кубка Испании подопечные Эдуардо Коудета на выезде выбили клуб «Льянера» (5:0), а вернувшись домой обыграли «Алавес» (1:1) в Примере.

    Победная серия прервалась перед рождеством, когда «Сельта» на выезде поделила очки с «Хетафе» (1:1), а в последнем матче клуб из Виго дома обыграл «Уэску» (2:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 16 туров «Сельта» с 23 очками на 8-м месте. Разница мячей 22-22, 9 голов забил Яго Аспас, еще 4 у Нолито.

    Прогноз и ставки

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.60, а на победу «Сельты» — 6.00.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В прошлом сезоне «Реал» победил на выезде со счетом 3:1, а дома сыграл вничью 2:2. В Мадриде «Сельта» в последних пяти выездах победила лишь раз, проиграв трижды.

    Обе команды находятся на подъеме. Прогнозируем, что мадридский клуб не проиграет дома.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.65. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Даллас — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020     Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     «Арсенал» одержал первую победу за два месяца
  • «Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
    • 02:10 27/12/2020
    «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч чемпионата Испании по футболу 2 января 2021 года. Прогноз на «Реал» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры