«Реал» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч чемпионата Испании по футболу 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках 17-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Сельта».

«Реал»

После поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов, «Реал» в декабре выдал шестиматчевую победную серию, которая началась с выездной победы над «Севильей» (1:0).

Затем мадридцы в Лиге чемпионов одолели дома менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли из группы, а в Примере победили в мадридском дерби «Атлетико» (2:0) на своем поле.

Домашняя серия матчей продолжилась победой над «Атлетиком» со счетом 3:1, после чего с тем же счетом «Реал» обыграл на выезде «Эйбар».

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В последних матчах мадридцы дома справились с «Гранадой» (2:0), а затем на выезде потеряли очки в матче с «Эльче» (1:1).

С 33 очками «сливочные» идут вторыми, уступая «Атлетико» 2 балла. Разница мячей 28-15, 8 голов у Карима Бензема.

«Сельта»

Клуб из Виго также выдал пятиматчевую победную серию, начав в конце ноября с домашней победы над «Гранадой» со счетом 3:1.

Ддкабрь «Сельта» начала с выездной победы в Бильбао над «Атлетиком»(2:0), а вернувшись домой разгромила «Кадис» (4:0).

В матче Кубка Испании подопечные Эдуардо Коудета на выезде выбили клуб «Льянера» (5:0), а вернувшись домой обыграли «Алавес» (1:1) в Примере.

Победная серия прервалась перед рождеством, когда «Сельта» на выезде поделила очки с «Хетафе» (1:1), а в последнем матче клуб из Виго дома обыграл «Уэску» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

После 16 туров «Сельта» с 23 очками на 8-м месте. Разница мячей 22-22, 9 голов забил Яго Аспас, еще 4 у Нолито.

Прогноз и ставки

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.60, а на победу «Сельты» — 6.00.

В прошлом сезоне «Реал» победил на выезде со счетом 3:1, а дома сыграл вничью 2:2. В Мадриде «Сельта» в последних пяти выездах победила лишь раз, проиграв трижды.

Обе команды находятся на подъеме. Прогнозируем, что мадридский клуб не проиграет дома.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.65. 0