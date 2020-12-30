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    Прервется ли победная серия «Атлетико» против «Хетафе»?

    «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.37 на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Хетафе»
    «Атлетико» лидирует в Примере
    В среду, 30 декабря, «Атлетико» на своем поле примет «Хетафе» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Ванда Метрополитано», начнется в 21:15 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 21:15 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 8.50
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    «Атлетико»

    «Атлетико» недавно вышел на первое место. Сейчас подопечные Симеоне опережают «Реал» Мадрид по разнице мячей и при этом сыграли на два матча меньше.

    «Матрасники» победили в Примере «Эльче» 3:1, «Вальядолид» 2:0, «Валенсию» 1:0 и «Реал Сосьедад» 2:0. А после первого поражения за два месяца — от «Реала» (0:2) — они выдали победную серию в три поединка кряду.

    В частности, такие результаты — это следствие надежности обороны. У коллектива всего пять пропущенных голов в текущем сезоне Примеры.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В Лиге чемпионов «красно-бело-синие» победили «Зальцбург» 2:0, а также была ничья с «Баварией» 1:1. Кроме того, в Кубке Испании был разгромлен «Кардассар» (3:0).

    «Хетафе»

    В минувшем туре «Хетафе» разошелся миром с «Сельтой» (1:1). При этом команда остается середняком лиги — 12 место.

    Самое слабое звено у «Хетафе» — нападение. 12 голов в 14 матчах — крайне слабый показатель, притом, что и пропустила команда только 15 мячей.

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    • Высокая плотность в турнирной таблице при такой диспозиции не сулит «Хетафе» ничего позитивного. До зоны вылета — только три очка.

    Тем не менее, команда не проигрыват три поединка кряду во всех турнирах при двух победах. Одна из них одержана в Кубке Испании против «Анаитасуны» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0

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