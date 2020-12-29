«Бенфика» — «Портимоненсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.95 на матч чемпионата Португалии 29 декабря 2020 года

Во вторник, 29 декабря, в 11-м туре чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» на своей арене встретится с «Портимоненсе». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Бенфика» — «Портимоненсе».

«Бенфика»

У «Бенфики» на счету числится 24 зачетных пункта, позволяющие коллективу находится на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта.

За всю турнирную дистанцию текущего первенства «орлы» восемь раз побеждали и дважды уходили с поля поверженными, забить в этих встречах удалось 23 мяча, пропустили 11 голов.

Обе неудачи лиссабонцы потерпели в первой половине ноября перед матчами на сборные, поочередно проиграв 0:3 в гостях «Боавиште» и дома 2:3 «Браге». После того они в чемпионате только побеждали.

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Так в минувшем туре первенства они в гостях положили на лопатки «Жил Висенте» (2:0), после того с таким же счетом проиграли «Порту» в Суперкубке страны. На своей арене в текущем чемпионате «Бенфика» четыре раза выиграла и раз проиграла при разнице мячей 11:6.

«Портимоненсе»

«Портимоненсе» замыкает турнирную таблицу чемпионата Португалии, имея в своем активе лишь восемь пунктов, но отстает от безопасной позиции всего на балл.

Клуб из города Портиман в текущем первенстве по два раза выигрывал и играл вничью, а также проиграв в шести проведенных встречах, забил шесть мячей, а пропустил в два раза больше.

Одну из своих викторий «черно-белые» добыли в конце ноября, обыграв тогда дома «Насьонал» (1:0), после чего с таким же счетом уступили в гостях «Гимарайншу» и расписали мировую с «Фамаликаном» (0:0) в родных стенах.

Вне родных стен «Портимоненсе» в этом чемпионате раз победил и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 3:7.

В прошлом сезоне «Бенфика» в Лиссабоне разгромила своего предстоящего соперника со счетом 4:0, а в Портимане коллективы расписали мировую — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.25.

На викторию «Портимоненсе» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.50.

Вряд ли у «Бенфики» будут проблемы с завоеванием трех пунктов. Прогнозируем, что «орлы» это сделают «всухую». Наша ставка на эту игру — «Бенфика» победит и не пропустит. 0