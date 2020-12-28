«Гремио» — «Атлетико Гойаньенсе». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Бразилии 28 декабря 2020

В матче 27 тура чемпионата Бразилии «Гремио» проведет домашний матч с «Атлетико Гойаньенсе» на одноименном стадионе в Порту-Алегри. Начало поединка 28 декабря в 02:30 по мск. Прогноз на «Гремио» — «Атлетико Гойаньенсе».

«Гремио»

Хозяева показывают отличные результаты в чемпионате. Они занимают 5 место с 42 очками. За 25 туров «Гремио» проиграл только три раза, что является лучшим результатом турнира.

Последнее поражение «Гремио» терпел 10 октября. После этого коллектив 11 туров подряд не проигрывает.

Тем не менее последние результаты с учетом всех турниров не радуют — одна победа в пяти играх. Речь идет о матче Кубка Бразилии 24 декабря, в котором «мушкетеры» обыграли «Сан-Паулу» 1:0.

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Ранее «бессмертные» проиграли «Сантосу» в Копа Либертадорес (1:1 и 1:4). Также было две ничьи в чемпионате со «Спорт Ресифи» (1:1) и «Гоясом» (0:0).

«Атлетико Гойаньенсе»

У гостей 34 очка на счету и 11 позиция в турнирной таблице. Команда выиграла два последних тура с одинаковым результатом 2:1, одолев «Сеару» и «Флуминенсе».

«Атлетико Гойаньенсе» проиграл только одну встречу из пяти последних — 3 победы и ничья. Перед неудачей в игре с «Гоясом» (0:1), коллектив одолел «Спорт Ресифи» 1:0 и сыграл вничью с «Интернасьоналем» 0:0.

По статистике гостевых выступлений «Атлетико» третий в турнире, однако у него наименьший показатель реализации — 9 голов в 13 играх.

Показатель тотал больше 2.5 был лишь в двух из шести последних вступлений команды.

Прогноз и ставка

«Гремио» за 1.68 является фаворитом матча, а гостей букмекеры оценивают коэффициентом 5.90. Ничья в данном случае выставлена за 3.45.

Прошлая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1. И «Гремио», и «Атлетико» мало забивало в прошлых поединках. Особенно это касается хозяев. Ну а у гостей в целом выездная статистика голов очень скудная.

В связи со всем вышеперечисленным, мы ставим на тотал меньше 2.5, причем «Гремио» еще не должен проиграть. Все-таки команда уже давно не уступала в чемпионате. Коэффициент составляет 1.81. 0