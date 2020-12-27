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    «Трехцветные» выстоят против «трехцветных»?

    «Флуминенсе» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Бразилии 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Сан-Паулу»
    «Флуминенсе»
    27 декабря в 27 туре бразильской Серии А «Флуминенсе» в Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана» примет «Сан-Паулу». Встреча начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Флуминенсе» — «Сан-Паулу».

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» с 40 набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, находясь на расстоянии четырех пунктов от четвертой строчки.

    Декабрьские матчи принесли «трехцветным» пять набранных очков. Начали месяц они с домашней мировой с «Брагантино» (0:0), после чего добились первой победы зимой, одолев дома «Атлетико Паранаэнсе» — 3:1.

    Затем была ничья в дерби с «Васко да Гама» на поле соперника (1:1), а в своем последнем сыгранном поединке клуб из Рио-де-Жанейро на выезде проиграл «Атлетико Гойаниенсе» (1:2), пропустив решающий гол в концовке игры с пенальти.

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    На своей арене в текущем бразильском первенстве «Флуминенсе» в целом выступает неплохо, проиграв только дважды за 13 проведенных встреч. Еще семь раз коллектив победил и четыре раза сыграл вничью, разница мячей — 22:12.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» — лидер текущей Серии А. У команды на счету 53 зачетных пункта и отрыв от ближайшего соперника в пять баллов.

    Коллектив из одноименного города в этом месяце провел на одну игру больше, чем его предстоящий противник. В четырех из них он праздновал победу и раз был повержен.

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    • Неудача состоялась в середине месяца в гостях с «Коринтиансем» (0:1), между этими поединками «трехцветные» обыграли в родных стенах 3:0 «Атлетико Минейро» и 4:0 «Ботафаго». Накануне коллектив прекратил борьбу в Кубке страны, проиграв в полуфинале на выезде «Гремио» (0:1).

    Вне родных стен у «Сан-Паулу» вторая статистика в этом чемпионате. В 13 проведенных играх было добыто шесть викторий, четыре ничьи и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 22:15.

    В первом круге «Сан-Паулу» дома обыграл «Флуминенсе» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми выигрышами — 1:2 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Флуминенсе» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.20.

    Прогнозируем, что «Флумененсе» на своем арене сможет устоять против текущего лидера. Ставим в этой игре на 1Х. 0

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