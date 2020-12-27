ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНеизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Выходные и рабочие дни в 2021Выходные и рабочие дни в 2021. Плюс спортивный календарь
  • 23:45
    • Бенитес может сменить Тедеско в «Спартаке»
  • 21:26
    • «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»
  • 17:49
    • Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
    Все новости спорта

    Вернется ли «Пасуш» к победам?

    «Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.25) и ставки на чемпионат Португалии 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра»
    «Пасуш де Феррейра» занимает шестое место
    «Фаренсе» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейрой» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 27 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра».

    «Фаренсе»

    «Фаренсе» имеет в своем активе только восемь очков и идет на предпоследней, 17 строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, отстав от безопасной зоны на один балл.

    Клуб из города Фару в текущем первенстве смог разжиться только двумя победами, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 11:15.

    В четырех предыдущих поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу — над «Маритиму» (2:1). При этом в трех матчах он потерпел поражения.

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее, за последние пять поединков команда набрала шесть из восьми своих пунктов. В одном из них также была повержена «Боавишта» (3:1).

    «Пасуш де Феррейра»

    После 10 туров «Пасуш де Феррейра» набрал 15 очков и находится на шестом месте в таблице. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.

    Особенно успешным для клуба оказались октябрь и ноябрь. Именно в этот период имела место шесть матчей без поражений при пяти победах.

  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • Вариантов не слишком много, тем более что у каталонцев финансовые проблемы
  • 24/12/2020

    • При этом в сентябре-октябре коллектив не сумел одержать ни одной победы в трех играх. В двух из них он и вовсе потерпел поражения.

    В последнее время «Пасуш» снова позабыл об успехе. В четырех предыдущих матчах во всех турнирах он трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бристоль — Уиком
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.25) и ставки на чемпионат Португалии 27 декабря 2020 года. Прогноз на «Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры