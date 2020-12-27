«Фаренсе» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.25) и ставки на чемпионат Португалии 27 декабря 2020 года

«Фаренсе»
«Фаренсе» имеет в своем активе только восемь очков и идет на предпоследней, 17 строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, отстав от безопасной зоны на один балл.
Клуб из города Фару в текущем первенстве смог разжиться только двумя победами, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 11:15.
В четырех предыдущих поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу — над «Маритиму» (2:1). При этом в трех матчах он потерпел поражения.
Тем не менее, за последние пять поединков команда набрала шесть из восьми своих пунктов. В одном из них также была повержена «Боавишта» (3:1).
«Пасуш де Феррейра»
После 10 туров «Пасуш де Феррейра» набрал 15 очков и находится на шестом месте в таблице. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.
Особенно успешным для клуба оказались октябрь и ноябрь. Именно в этот период имела место шесть матчей без поражений при пяти победах.
При этом в сентябре-октябре коллектив не сумел одержать ни одной победы в трех играх. В двух из них он и вовсе потерпел поражения.
В последнее время «Пасуш» снова позабыл об успехе. В четырех предыдущих матчах во всех турнирах он трижды проиграл и один раз сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0