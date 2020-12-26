«Трабзонспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на чемпионат Турции 26 декабря 2020 года

«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Галатасарай».

«Трабзонспор»

В минувшем туре «Трабзонспор» на выезде минимально обыграл новичка лиги «Хатаяспор». Правда, успех трабзонцев вышел минимальным.

Текущее 9 место никак не вписывается в клубную стратегию. Правда, высокая плотность в турнирной таблице пока не предрасполагает к глобальным выводам.

В активе у трабзонцев 20 очков. Правда, при 16 забитых мячах в ворота соперников в 14 встречах, в свои ворота команда пропустила 17.

Все прогнозы на футбол

Два предыдущих домашних поединка «Трабзонспор» провел блестяще, набрав в них 6 очков. Сначала команда переиграла «Ризеспор» (2:3), после чего был тот самый выигрыш у «Хатаяспора» в минувшем туре.

«Галатасарай»

«Галатасарай» находится на 2 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у стамбульского гранда 26 очков.

Отставание от лидера «Аланияспора» составляет 1 очко, но у «Галатасарая» на один сыгранный матч меньше. Так что есть все шансы вернуться на вожделенный трон.

В предыдущем туре стамбульцы дома переиграли «Гезтепе» (3:1). Правда, до того вышла незапланированная потеря очков: команда сенсационно уступила на выезде новичку Суперлиги «Карагюмрюку» (2:1).

В этом матче «Галатасарай» не сможет рассчитывать на помощь опытных мастеров Райана Бабела, Фатиха Озтюрка и Фалькао. Все они находятся в клубном лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.19, на ничью за 3.72, а на «Трабзонспор» — за 3.12.

Хозяева явно недовольны своим текущим турнирным положением, так что наверняка будут бороться до последнего.

У «Галатасарая» задача, как всегда, максимальная. Вот и этот поединок команда будет пытаться непременно выиграть.

В таких матчах с результативностью всегда все в порядке, вот и на сей раз соперники будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93 0