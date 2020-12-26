ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Марко Николич и Василий КикнадзеДва года кошмара позади. Кикнадзе исчерпал лимит ошибок Лионель МессиЗамена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • 00:20
    • Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку
  • 22:55
    • Левандовский признан игроком года по версии The Guardian
  • 22:39
    • «Ак Барс» разгромил в Москве «Динамо»
  • 17:15
    • Почеттино подпишет 3-летний контракт с ПСЖ
  • 21:20
    • Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
  • 21:10
    • Газизов получил предложение вернуться в «Уфу»
  • 16:20
    • СМИ: Футбольный сезон 2021/22 в России начнется 18 июля
    Все новости спорта

    В Трабзоне будет весело после перерыва

    «Трабзонспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на чемпионат Турции 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Галатасарай»
    Маркао
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Галатасарай».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 26 Декабря 2020 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Трабзонспор»

    В минувшем туре «Трабзонспор» на выезде минимально обыграл новичка лиги «Хатаяспор». Правда, успех трабзонцев вышел минимальным.

    Текущее 9 место никак не вписывается в клубную стратегию. Правда, высокая плотность в турнирной таблице пока не предрасполагает к глобальным выводам.

    В активе у трабзонцев 20 очков. Правда, при 16 забитых мячах в ворота соперников в 14 встречах, в свои ворота команда пропустила 17.

    Все прогнозы на футбол

    Два предыдущих домашних поединка «Трабзонспор» провел блестяще, набрав в них 6 очков. Сначала команда переиграла «Ризеспор» (2:3), после чего был тот самый выигрыш у «Хатаяспора» в минувшем туре.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» находится на 2 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у стамбульского гранда 26 очков.

    Отставание от лидера «Аланияспора» составляет 1 очко, но у «Галатасарая» на один сыгранный матч меньше. Так что есть все шансы вернуться на вожделенный трон.

  • Ошибка вратаря, гол из офсайда, и «дальше было легче». «Ман Сити» разбил «Арсенал» в Кубке Лиги
  • «Сити» разгромил «Арсенал» в 1/4 финала Кубка английской лиги
  • 23/12/2020

    • В предыдущем туре стамбульцы дома переиграли «Гезтепе» (3:1). Правда, до того вышла незапланированная потеря очков: команда сенсационно уступила на выезде новичку Суперлиги «Карагюмрюку» (2:1).

    В этом матче «Галатасарай» не сможет рассчитывать на помощь опытных мастеров Райана Бабела, Фатиха Озтюрка и Фалькао. Все они находятся в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.19, на ничью за 3.72, а на «Трабзонспор» — за 3.12.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Хозяева явно недовольны своим текущим турнирным положением, так что наверняка будут бороться до последнего.

    У «Галатасарая» задача, как всегда, максимальная. Вот и этот поединок команда будет пытаться непременно выиграть.

    В таких матчах с результативностью всегда все в порядке, вот и на сей раз соперники будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Германия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гезепте — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бристоль — Уиком
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020
    «Трабзонспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на чемпионат Турции 26 декабря 2020 года. Прогноз на «Трабзонспор» — «Галатасарай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры