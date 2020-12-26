«Стандард» — «Сент-Трюйден». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Бельгии 26 декабря 2020 года

В 19 туре чемпионата Бельгии по футболу «Стандард» дома сыграет с «Сент-Трюйденом». Игра, которая пройде в Льеже 26 декабря на стадионе «Морис Дюфран», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Стандард» — «Сент-Трюйден».

«Стандард»

«Стандард» с 25 зачетными пунктами разместился на девятой строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, уступая зоне плей-офф (восьмая строка) только по дополнительным показателям.

Клуб из Льежа переживает сейчас не лучшие времена. Он не может выиграть уже на протяжении семи встреч с учетом всех турниров, трижды сыграв вничью в этом отрезке при четырех фиаско.

Так «красно-белые» были повержены в своих трех последних играх. По 1:2 они на выезде проиграли «Генту» и «Кортрейку», а также были повержены на своей территории «Мускроном» со счетом 0:1.

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На своей арене «Стандарт» в этом чемпионате потерпел пока только одно поражение, еще три встречи выиграл и пять раз делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 11:9.

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трюйден» замыкает турнирную таблицу бельгийского первенства, набрав в 18 матчах всего 14 очков и отстает от безопасной строки на три пункта.

В минувшем туре чемпионата «канарейки» обыграли на выезде со счетом 2:0 «Зюльте-Варагем». Этой викторией они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой было четыре фиаско.

Три из них состоялись непосредственно перед выигрышем, когда они поочередно уступили на выезде 2:3 «Мускрону» и 0:1 «Брюгге», а также в родных стенах «Шарлеруа».

В гостевых играх текущего первенства «Сент-Трюйден» добыл лишь одну викторию, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей в этих поединках составляет 11:21.

В первом круге текущего первенства «Сент-Трюйден» на своей территории обыграл «Стандард» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Стандарду» предлагают — 1.68.

На викторию «Сент-Трюйдена» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.14.

Прогнозируем, что «Стандарт» наконец-то прервет свою неудачную серию, обыграв дома аутсайдера первенства. 0