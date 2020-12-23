«Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч Примеры 23 декабря 2020 года

«Хетафе» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта».

«Хетафе»

В минувшем туре «Хетафе» на выезде переиграл «Кадис» (0:2). При этом команда остается середняком лиги — 11 место.

Самое слабое звено у «Хетафе» — нападение. 11 голов в 13 матчах — крайне слабый показатель, притом, что и пропустила команда только 14 мячей.

Высокая плотность в турнирной таблице при такой диспозиции не сулит «Хетафе» ничего позитивного. До зоны вылета — только 2 очка…

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«Хетафе» не побеждает дома с 17 октября, когда минимально была обыграна «Барселона». Видимо, та сенсационная виктория отняла у команды чересчур много сил.

«Сельта»

«Сельта» активно идет на подъем. Старт сезона клуб из Виго откровенно провалил, длительный период находясь в зоне вылета.

Зато нынче «Сельта» несется на всех парах. 5 побед подряд (с учетом Кубка Испании) — шикарнейший показатель.

В минувшем туре команда дома переиграла «Алавес» (2:0). Яго Аспас не забил, но традиционно был тягачом атак «Сельты».

Правда, с «Хетафе» команда играет не лучшим образом. В последних 5 очных встречах «Сельта» трижды уступила при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Хетафе» — за 2.85.

«Сельта» проводит отличный турнирный отрезок, и наверняка в этой встрече будет стремиться победить.

Наличие в составе гостей Яго Аспаса наводит на предположение, что «Сельта» начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.83 0