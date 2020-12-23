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    «Сельта» обеспечит гол до перерыва

    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч Примеры 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Сельта»
    Яго Аспас
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Декабря 2020 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    В минувшем туре «Хетафе» на выезде переиграл «Кадис» (0:2). При этом команда остается середняком лиги — 11 место.

    Самое слабое звено у «Хетафе» — нападение. 11 голов в 13 матчах — крайне слабый показатель, притом, что и пропустила команда только 14 мячей.

    Высокая плотность в турнирной таблице при такой диспозиции не сулит «Хетафе» ничего позитивного. До зоны вылета — только 2 очка…

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Хетафе» не побеждает дома с 17 октября, когда минимально была обыграна «Барселона». Видимо, та сенсационная виктория отняла у команды чересчур много сил.

    «Сельта»

    «Сельта» активно идет на подъем. Старт сезона клуб из Виго откровенно провалил, длительный период находясь в зоне вылета.

    Зато нынче «Сельта» несется на всех парах. 5 побед подряд (с учетом Кубка Испании) — шикарнейший показатель.

    В минувшем туре команда дома переиграла «Алавес» (2:0). Яго Аспас не забил, но традиционно был тягачом атак «Сельты».

    Правда, с «Хетафе» команда играет не лучшим образом. В последних 5 очных встречах «Сельта» трижды уступила при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Хетафе» — за 2.85.

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    «Сельта» проводит отличный турнирный отрезок, и наверняка в этой встрече будет стремиться победить.

    Наличие в составе гостей Яго Аспаса наводит на предположение, что «Сельта» начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.83 0

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    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч Примеры 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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