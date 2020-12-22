«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Серии А 22 декабря 2020 года

В 14 туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 22 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Фиорентина».

«Ювентус»

В 13 играх чемпионата Италии туринский клуб заработал 27 баллов, благодаря чему он приблизился к двум миланским командам в таблице. От лидеров «зебры» сейчас отстают на 4 пункта.

В своих последних пяти встречах в рамках итальянского первенства «Ювентус» дважды потерял очки. В одном из таких поединков «бьянконери» скатали ничью с «Беневенто» (1:1).

Затем в Серии А подопечные Андреа Пирло одержали верх над «Торино» (2:1) и хлопнули «Дженоа» (3:1), после чего была ничья с «Аталантой» (1:1). В последнем поединке «старая синьора» раскатала «Парму» (4:0).

Все прогнозы на Серию А

В Лиге чемпионов «Юве» сумел обогнать «Барсу» и занял первое место в квартете. В решающих поединках туринский клуб разбил «Динамо» Киев (3:0) и раскатал «Барселону» (3:0).

«Фиорентина»

Флорентийская команда в своих 13 поединках итальянского первенства заработала всего 11 баллов. В турнирной таблице Серии А она занимает 16 место и опережает зону вылета на 4 пункта.

В чемпионате «Фиорентина» не может победить с октября. Эта безвыигрышная серия уже дошла до восьми матчей. Началась она с поражения от «Ромы» (0:2). А затем была ничья с «Пармой» (0:0).

После той встречи произошла смена тренера. Команду возглавил Чезаре Пранделли. В первом поединке под его крылом «фиалки» уступили «Беневенто» (0:1). Позже фиолетовые прошли «Удинезе» в 1/16 финала Кубка в дополнительное время (1:0).

Далее в Серии А «Фиорентина» проиграла «Милану» (0:2), скатала ничью с «Дженоа» (1:1), крупно влетела «Аталанте» (0:3), а также расписала мировую с «Сассуоло» (1:1) и «Вероной» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ювентуса» в игре 14-го тура оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Фиорентины» — 8.70.

В последних матчах туринский клуб сумел закрепить за собой третье место и оторвался от преследователей.

Однако теперь команде Пирло предстоит гонка с миланскими грандами. Поэтому очки «бьянконери» нужны в каждой игре. Дома она сумеет добыть три балла в поединке с многострадальной «Фиорентиной», которая в Серии А не выигрывает 2 месяца. Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса» с форой -1 за 1.60. 0