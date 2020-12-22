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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч Кубка лиги 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    Хосеп Гвардиола
    В 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 22 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
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  • 4.30
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Канониры» стартовали в турнире на стадии 1/16 финала, обыграв в конце сентября на выезде «Лестер» со счетом 2:0.

    В 4-м раунде турнира «Арсенал» в октябре только по пенальти одолел на выезде «Ливерпуль» — 0:0 (5:4 по пенальти).

    В последних матчах «канониры» в рамках АПЛ дома уступили «Бернли» (0:1) и поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1), после чего в гостях проиграли «Эвертону» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 14 туров АПЛ «Арсенал» с 14 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 12-18, по 3 гола забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, который не сыграет из-за травмы.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» является действующим обладателем Кубка лиги. «Горожане» в 3-м раунде турнира полурезевным составом одолели «Борнмут» (2:1) на своем поле.

    В октябре лавочники «Манчестер Сити» на выезде справились с «Бернли» (3:0) в 1/8 финала Кубка Лиги.

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    • В последних матчах «горожане» в гостях разошлись миром в дерби с «МЮ» (0:0), после чего дома поделили очки с «Вест Бромвичем» (1:1) и на выезде одолели «Саутгемптон» (1:0).

    После 13 матчей АПЛ «Манчестер Сити» с 23 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 19-12, по 4 гола забили Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Серхио Агуэро травмирован.

    Прогноз и ставки

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью — 4.20, а на победу «Манчестер Сити» — 1.63.

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    В первом круге АПЛ «Ман Сити» победил дома 1:0. В прошлом сезоне «Сити» выиграл оба матча в АПЛ со счетом 3:0, а вот в полуфинале Кубка Англии уступили на «Эмирейтс» со счетом 0:2.

    У обеих команд не лучший отрезок, но прогнозируем, что манчестерский клуб не проиграет в Лондоне.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.52 и ТБ 2,5 за 1.46. 0

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