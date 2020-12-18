«Насьонал» — «Ривер Плейт». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на матч Кубка Либертадорес 18 декабря 2020 года

18 декабря уругвайский «Насьонал» дома сыграет с аргентинским клубом «Ривер Плейт» в ответном четвертьфинальном поединке Кубка Либертадорес. Начало — в 03:30 по мск. Прогноз на «Насьонал» — «Ривер Плейт».

«Насьонал»

Первый поединок этих команда, который прошел неделю тому назад в столице Аргентины, принес победу «Риверу» со счетом 2:0. При этом хозяева еще не реализовали пенальти.

Уругвайский коллектив без особых проблем преодолел групповой этап Кубка Либертадорес, выиграв пять встреч при одном фиаско, забить удалось девять голов, пропустил всего три мяча.

В 1/8 финала «Насьонал» справился с эквадорским «Индепендьенте» только в серии послематчевых пенальти, завершив обе встречи без забитых мячей.

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Накануне коллектив проиграл «Пеньяролю» (2:3) в чемпионате Уругвая, где он после семи туров лидирует, но ближайший преследователь отстает на два очка.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» также не имел никаких проблем на групповом этапе, выиграв четыре игры при одном фиаско и ничьей. У команды была лучшая результативность на этой стадии (21 забитый гол), пропустил шесть мячей.

На первой стадии плей-офф аргентинцы справились с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе», сыграв в гостях вничью 1:1 и минимально победив на своем поле — 1:0.

На прошедших выходных клуб из Буэнос-Айрес расписал мировую с «Аргентинос Хуниорс» (1:1) в групповом этапе Кубке Диего Марадоны.

Стоит отметить, что у «миллионеров» сейчас 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было добыто семь викторий при двух мировых исходах.

Между собой эти клубы провели три официальных поединка, где по разу обыграли друг друга и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ривер Плейт» предлагают — 1.93.

На викторию «Насьоналя» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.50.

Проход: «Насьоналя» — 20.00; «Ривер Плейт» — 1.01.

Прогнозируем, что «Ривер» и в ответном поединке положит на лопатки уругвайцев. Наша ставка на эту встречу — П2. 0