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    Насколько улучшит свои позиции «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»
    «Сити» занимает девятое место
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Бромвич». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 15 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
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    «Манчестер Сити»

    После провального старта сезона «Сити» начал взбираться вверх по таблице. На данном этапе светло-синие идут девятыми с 19 очками на счету. От зоны ЛЧ дистанция всего четыре балла при одном матче в запасе.

    Совсем недавно «Манчестер Сити» пережил отрезок из двух поединков без побед в Премьер-лиге. В одной из этих встреч «горожане» на своем поле по разу обменялись голами с «Ливерпулем» (1:1).

    А в следующей встрече команда Пепа Гвардиолы и вовсе уступила «Тоттенхэму» (0:2). В трех последних играх чемпионата манкунианцы разбили «Бернли» (5:0), легко справились с «Фулхэмом» (2:0) и разошлись миром с «МЮ» (0:0).

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    В Лиге чемпионов манчестерский клуб спокойно вышел в плей-офф с первого места. В недавних поединках «Манчестер Сити» расписал мировую с «Порту» (0:0) и разгромил «Марсель» (3:0).

    «Вест Бромвич»

    На данном этапе сезона «Вест Бромвич Альбион» находится на предпоследнем месте в АПЛ, имея на своем счету шесть очков. Для спасительной зоны команде нужно отыграть разрыв в три балла.

    В предыдущих шести матчах «Вест Бромвич» потерпел пять поражений. Но в одной из встреч «Дрозды» сумели впервые в сезоне выиграть.

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    • В начале ноября команда Славена Билича в гостях оказалась слабее «Фулхэма» (0:2). Неудачей для ВБА завершился поединок и с другим лондонским клубом — на «Хоторнс» хозяева уступили «Тоттенхэму» (0:1).

    Затем «Вест Бром» остался ни с чем в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1), а долгожданную победу добыл в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В недавних играх коллектив Билича был повержен «Кристал Пэлас» (1:5) и «Ньюкаслом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают безусловным фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,08.

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    Успех гостей оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 10,00.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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