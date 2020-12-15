«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2020 года

В 13 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Бромвич». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 15 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».

«Манчестер Сити»

После провального старта сезона «Сити» начал взбираться вверх по таблице. На данном этапе светло-синие идут девятыми с 19 очками на счету. От зоны ЛЧ дистанция всего четыре балла при одном матче в запасе.

Совсем недавно «Манчестер Сити» пережил отрезок из двух поединков без побед в Премьер-лиге. В одной из этих встреч «горожане» на своем поле по разу обменялись голами с «Ливерпулем» (1:1).

А в следующей встрече команда Пепа Гвардиолы и вовсе уступила «Тоттенхэму» (0:2). В трех последних играх чемпионата манкунианцы разбили «Бернли» (5:0), легко справились с «Фулхэмом» (2:0) и разошлись миром с «МЮ» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

В Лиге чемпионов манчестерский клуб спокойно вышел в плей-офф с первого места. В недавних поединках «Манчестер Сити» расписал мировую с «Порту» (0:0) и разгромил «Марсель» (3:0).

«Вест Бромвич»

На данном этапе сезона «Вест Бромвич Альбион» находится на предпоследнем месте в АПЛ, имея на своем счету шесть очков. Для спасительной зоны команде нужно отыграть разрыв в три балла.

В предыдущих шести матчах «Вест Бромвич» потерпел пять поражений. Но в одной из встреч «Дрозды» сумели впервые в сезоне выиграть.

В начале ноября команда Славена Билича в гостях оказалась слабее «Фулхэма» (0:2). Неудачей для ВБА завершился поединок и с другим лондонским клубом — на «Хоторнс» хозяева уступили «Тоттенхэму» (0:1).

Затем «Вест Бром» остался ни с чем в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1), а долгожданную победу добыл в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В недавних играх коллектив Билича был повержен «Кристал Пэлас» (1:5) и «Ньюкаслом» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают безусловным фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,08.

Успех гостей оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 10,00.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0