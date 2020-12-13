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    Победит ли «Реал Сосьедад» после тяжелого матча в Неаполе?

    «Реал Сосьедад» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Эйбар»
    Футболисты «Реал Сосьедада»
    В воскресенье, 13 декабря, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Декабря 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 16:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 25 очков.

    «Бело-голубые» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение в 12 сыгранных турах.

    В двух предыдущих турах подопечные Иманола Альгуасиля разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1) и «Алавесом» (0:0), прервав серию из шести побед подряд.

    В заключительном туре группового этапа Лиги Европы королевский клуб сыграл вничью с «Наполи» (1:1), чего хватило для выхода в 1/16 финала.

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    После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Хон Гуриди, Асьер Ильяраменди, Мигель-Анхель Мойя, Микель Оярсабаль, Лука Сангальи, Давид Сильва и Алекс Сола.

    «Эйбар»

    «Эйбар» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 набранными очками.

    На счету «оружейников» три победы, пять ничьих и четыре поражения в 12 сыгранных турах.

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    • В двух предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Бетис» (2:0) и поделила очки с «Валенсией» (0:0).

    Среди травмированных у «Эйбара» значатся Коте, Кике и Серхио Куберо.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сосьедада» — 1.62, победа «Эйбара» — 6.40, ничья — 3.80.

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    «Бело-голубые» здорово провели стартовый отрезок нынешнего сезона, однако постепенно начинают сдавать.

    Безусловно, им навредили травмы ведущих игроков, а также борьба на два фронта, ведь в Лиге Европы они вели ожесточенную борьбу за выход из группы.

    В середине недели команда из Сан-Себастьяна отдала много сил, чтобы добыть ничью в Неаполе, и это, как нам кажется, может сыграть свою злую шутку в игре против неуступчивых «оружейников», набравших хорошую форму. Наш прогноз и ставка — «победа "Эйбара" с форой +1» за 1.74.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.72. «Сосьедад» крайне мало пропускает на домашней арене, но и забить ему будет непросто, учитывая тот факт, что защитники «Эйбара» полноценно отдохнули перед выездом в Сан-Себастьян. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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