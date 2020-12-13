«Реал Сосьедад» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эйбар».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 25 очков.

«Бело-голубые» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение в 12 сыгранных турах.

В двух предыдущих турах подопечные Иманола Альгуасиля разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1) и «Алавесом» (0:0), прервав серию из шести побед подряд.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы королевский клуб сыграл вничью с «Наполи» (1:1), чего хватило для выхода в 1/16 финала.

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После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Хон Гуриди, Асьер Ильяраменди, Мигель-Анхель Мойя, Микель Оярсабаль, Лука Сангальи, Давид Сильва и Алекс Сола.

«Эйбар»

«Эйбар» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 набранными очками.

На счету «оружейников» три победы, пять ничьих и четыре поражения в 12 сыгранных турах.

В двух предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Бетис» (2:0) и поделила очки с «Валенсией» (0:0).

Среди травмированных у «Эйбара» значатся Коте, Кике и Серхио Куберо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сосьедада» — 1.62, победа «Эйбара» — 6.40, ничья — 3.80.

«Бело-голубые» здорово провели стартовый отрезок нынешнего сезона, однако постепенно начинают сдавать.

Безусловно, им навредили травмы ведущих игроков, а также борьба на два фронта, ведь в Лиге Европы они вели ожесточенную борьбу за выход из группы.

В середине недели команда из Сан-Себастьяна отдала много сил, чтобы добыть ничью в Неаполе, и это, как нам кажется, может сыграть свою злую шутку в игре против неуступчивых «оружейников», набравших хорошую форму. Наш прогноз и ставка — «победа "Эйбара" с форой +1» за 1.74.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.72. «Сосьедад» крайне мало пропускает на домашней арене, но и забить ему будет непросто, учитывая тот факт, что защитники «Эйбара» полноценно отдохнули перед выездом в Сан-Себастьян. 0