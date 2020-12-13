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    Парижане прервут победный ход «ткачей»?

    ПСЖ — «Лион». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Франции 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Лион»
    Килиан Мбаппе
    В воскресенье, 13 декабря, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в Париж на стадионе «Парк-де-Пренс» сыграет с «Лионом». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Декабря 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
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  • 5.20
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    ПСЖ

    ПСЖ — лидер текущего чемпионата Франции. В 13 играх столичный коллектив добыл 28 очков, однако дуэт преследователей находится на расстоянии двух баллов.

    Парижане за последние пять встреч потеряли очки лишь в одном поединке. Это случилось в рамках Лиги 1, когда они на своей арене расписали мировую с «Бордо», сыграв 2:2.

    В четырех других играх «сине-красные» неизменно побеждали. Во внутреннем первенстве они в гостях одолели 3:1 «Монпелье», а в рамках Лиги чемпионов разобрались с «МЮ» (3:1) на «Олд Траффорде», а также дома с «Лейпцигом» (1:0) и «Истамбулом» (5:1) в своем последнем проведенном матче.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На «Парк-де-Пренс» парижский коллектив в текущем розыгрыше Лиги 1 добился четырех викторий при одной мировой и фиаско, забить в этих встречах удалось 16 голов, а пропустил всего четыре мяча.

    «Лион»

    У «Лиона» в копилке находится 26 зачетных пунктов, с которыми коллектив идет третьим в турнирной таблице, уступая лидеру всего лишь два очка.

    После невнятного старта, где была одержана только одна победа в шести стартовых турах, затем «ткачи» набрали хороший ход, выиграв шесть встреч при одном мировом исходе.

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    • Так «аристократы» вышли победителями из минувших четырех игр, одолев в этот период в родных стенах 2:1 «Сент-Этьен» и 3:0 «Реймс», а также в гостях 1:0 «Анже» и 3:1 «Мец» в последнем туре.

    Вне родных стен «Лион» в текущей Лиги 1 уступил лишь в одной встрече, трижды победил и столько же матчей свел вничью, разница забитых и пропущенных — 10:7.

    В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у «Лиона» все четыре проведенные встречи. 4:2 и 1:0 — чемпионате, а также в финалах кубков 5:1 и 0:0 пен. 6:5.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.65.

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    На викторию «Лиона» дают — 5.80, ничья оценена — в 5.10.

    Прогнозируем, что обе команды обменяются в этой игре голами, а итоговую победу все же отпразднует действующий чемпион. Наша ставка — П1 + обе забьют. 0

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