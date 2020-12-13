«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Германии «Байер» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Бай-Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Хоффенхайм».

«Байер»

На момент начала 11-го тура чемпионата Германии команда из Леверкузена находится на третьем месте в таблице, имея 22 очка, которые были заработаны в десяти поединках.

В последних девяти матчах во всех соревнованиях «Байер» никому не проигрывает. Более того, восемь встреч из этого отрезка закончились победами «фармацевтов».

В Бундеслиге подопечные Петера Боса одержали верх над «Фрайбургом» (4:2), одолели «Боруссию» М (4:3) и «Арминию» (2:1), скатали ничью с «Гертой» (0:0) и разгромили «Шальке» (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Между этими матчами «Байер» удачно выступал и в еврокубках. В Лиге Европы «аптекари» дважды хлопнули «Хапоэль» Б-Ш (4:2; 4:1), обыграли «Ниццу» (3:2) и разбили «Славию» (4:0).

«Хоффенхайм»

Футбольный клуб из Зинсхайма в десяти играх Бундеслиги сумел набрать 12 очков. На данный момент в чемпионате команда находится на десятой строчке и отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов.

Последний раз в Бундеслиге «Хоффенхайм» оставался с нулем баллов 8 ноября. В седьмом туре сине-белые на «Фольксваген Арене» потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

С того момента прошло еще три матча в чемпионате. Ни в одном подопечные Себастьяна Хенесса не уступили. В тех встречах «деревенские» разошлись миром со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1), а также победили «Аугсбург» (3:1).

Достойно «Хоффенхайм» выглядел и в Лиге Европы. В трех финальных матчах сине-белые обыграли «Слован» Либерец (2:0), скатали ничью с «Црвеной Звездой» (0:0) и разгромили «Гент» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Байера» в матче 11-го тура Бундеслиги оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Хоффенхайма» — 4.08.

Обе команды заняли в Лиге Европы первое место в своих группах. Теперь настало время улучшить положение и в чемпионате.

Леверкузенцы сейчас пытаются навязать борьбу за лидерство, а «Хоффенхайм» стремится войти в еврокубковую зону. На «Бай-Арене» встреча мотивированных соперников обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — «Байер» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.84. 0