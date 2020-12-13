«Альмерия» — «Малага». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, в рамках 18-го тура испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле примет «Малагу». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Альмерия» — «Малага».

«Альмерия»

«Альмерия» по итогам 17 туров матчей находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 35 очка, отставая от второй позиции на один балл.

«Красно-белые» за последние 12 встреч уступили лишь в одном поединке. Два матча тому назад они на своей территории оказались слабее лидирующей «Мальорки», уступив 0:1.

Также в этот период были десять викторий. Одна из них состоялась в последней сыгранной игре коллектива, когда дома была обыграна «Сарагоса» (1:0), находящийся в зоне вылета.

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В родных стенах «Альмерия» в этом розыгрыше первого испанского дивизиона уступила дважды, четырежды победила и дважды расписала мировые, разница мячей — 9:4.

«Малага»

«Малага» расположилась в середине турнирной таблице Сегунды, на 11 месте. У коллектива в копилке числится 25 очков и отставание от зоны плей-офф составляет всего два пункта.

В минувшем туре первенства «анчоусы» в родных стенах потерпели фиаско от «Картахены» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этом благоприятном отрезке андалусцы на выезде переиграли 1:0 «Жирону» и 2:0 «Фуэнлабраду», а также расписали домашнюю мировую с «Луго», сыграв 2:2.

Вне родных стен «Малага» в текущем чемпионате добыла пять викторий, трижды уходила с поля ни с чем и одну игру завершила вничью, разница мячей — 10:12.

В прошлом розыгрыше Сегунды «Альмерия» в играх с «Малагой» набрала четыре очка, выиграв в гостях 1:0 и сыграв дома вничью 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.99.

На викторию «Малаги» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.02.

Оба коллектив в последнее время редко когда уходят с поля без забитого мяча, так что от данной встречи ждем парочку результативных ударов. Наш прогноз — ТБ 1,5. 0