ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть? Фрагмент матчаБесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
  • 14:37
    • Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу
  • 14:18
    • ПСЖ не продаст Неймара меньше, чем за 100 миллионов
    Все новости спорта

    «Зенит» на злости выиграет в РПЛ?

    «Зенит» — «Динамо». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч РПЛ 12 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Динамо»
    Малком
    В матче 18 тура российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Динамо» на стадионе «Газпром Арена». Игра намечена на 12 декабря 19:00 по Москве. Прогноз на «Зенит» — «Динамо».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    Питерцы с треском вылетели из Лиги чемпионов и теперь могут полностью сосредоточиться на РПЛ. После такого провала в еврокубках Семак и его команда будет стремиться к победе в чемпионате. Сейчас она идет первой с 35 очками.

    После невыразительных выступлений против «Арсенала» (0:0) и «Ахмата» (2:2), «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1. До этого последняя победа в РПЛ была в 14 туре над «Краснодаром» со счетом 3:1.

    Среди недели «сине-бело-голубые» проиграли дортмундской «Боруссии» 1:2, хотя вели в счете 1:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    Если брать во внимание и Лигу чемпионов, то у команды была лишь одна победа в пяти последних играх.

    «Динамо»

    «Динамики» идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата России, имея 30 очков. В спину дышит «Ростов», который имеет на пункт меньше.

    Прошлый тур для «Динамо» закончился победой над «Арсеналом», но с минимальным счетом. Перед этим было два непростых поединка. От «Ростова» гости получили четыре мяча (1:4), а со «Спартаком» смогли сыграть вничью (1:1).

  • Красиво уйти не получилось. «Зенит» снова проиграл в Лиге чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Зенита» в матче с «Боруссией» Дортмунд
  • 09/12/2020

    • Отметим, что в 8 выездных матчах коллектив побеждал только дважды.

    При Сандро Шварце «Динамо» выиграл четыре матча из шести, потерпев только одно поражение, и пропустила команда больше одного мяча только в одном случае.

    Прогноз и ставка

    За 1.56 букмекеры дают победу «Зенита». 5.86 они предлагают на победу «Динамо». Ничья оценивается коэффициентом 4.25.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    «Зенит» не проигрывает в чемпионате уже 5 туров. После такого постыдного вылета из Лиги чемпионов команда не имеет права на домашнее поражение в РПЛ. Хозяева будут играть на победу.

    Поскольку в 5 и 6 последних матчей «Зенита» забивалось больше двух голов, мы ставим на двойной исход — победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.23. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Зенит» — «Динамо». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч РПЛ 12 декабря 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры