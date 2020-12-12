«Зенит» — «Динамо». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч РПЛ 12 декабря 2020 года

В матче 18 тура российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Динамо» на стадионе «Газпром Арена». Игра намечена на 12 декабря 19:00 по Москве. Прогноз на «Зенит» — «Динамо».

«Зенит»

Питерцы с треском вылетели из Лиги чемпионов и теперь могут полностью сосредоточиться на РПЛ. После такого провала в еврокубках Семак и его команда будет стремиться к победе в чемпионате. Сейчас она идет первой с 35 очками.

После невыразительных выступлений против «Арсенала» (0:0) и «Ахмата» (2:2), «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1. До этого последняя победа в РПЛ была в 14 туре над «Краснодаром» со счетом 3:1.

Среди недели «сине-бело-голубые» проиграли дортмундской «Боруссии» 1:2, хотя вели в счете 1:0.

Все прогнозы на РПЛ

Если брать во внимание и Лигу чемпионов, то у команды была лишь одна победа в пяти последних играх.

«Динамо»

«Динамики» идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата России, имея 30 очков. В спину дышит «Ростов», который имеет на пункт меньше.

Прошлый тур для «Динамо» закончился победой над «Арсеналом», но с минимальным счетом. Перед этим было два непростых поединка. От «Ростова» гости получили четыре мяча (1:4), а со «Спартаком» смогли сыграть вничью (1:1).

Отметим, что в 8 выездных матчах коллектив побеждал только дважды.

При Сандро Шварце «Динамо» выиграл четыре матча из шести, потерпев только одно поражение, и пропустила команда больше одного мяча только в одном случае.

Прогноз и ставка

За 1.56 букмекеры дают победу «Зенита». 5.86 они предлагают на победу «Динамо». Ничья оценивается коэффициентом 4.25.

«Зенит» не проигрывает в чемпионате уже 5 туров. После такого постыдного вылета из Лиги чемпионов команда не имеет права на домашнее поражение в РПЛ. Хозяева будут играть на победу.

Поскольку в 5 и 6 последних матчей «Зенита» забивалось больше двух голов, мы ставим на двойной исход — победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.23. 0