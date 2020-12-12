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    «Мельники» продолжат дома хорошо играть с «зарянками»?

    «Ротерхэм» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Чемпионшипа 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Бристоль Сити»
    «Ротерхэм»
    В субботу, 12 декабря, в 18-м туре английского Чемпионшипа «Ротерхэм» на своем поле примет «Бристоль Сити». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ротерхэм» — «Бристоль Сити».

    «Ротерхэм»

    У «Ротерхэма» на счету числится 13 зачетных пунктов, с которыми коллектив идет на 20 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая зону вылета лишь на балл.

    «Мельники» сейчас переживают крайне тяжелый период, проиграв за последние шесть матчей в пяти из них при одном ничейном результате.

    Так команда потерпела фиаско в своих последних трех играх, поочередно проиграв дома 0:2 «Брентфорду», а также на выезде 1:3 «Ковентри» и 0:2 «Уотфорду».

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    На своей территории «Ротерхэм» в текущем первенстве добыл две виктории, две встречи завершил мировыми исходами и четырежды был поверженным, разница забитых и пропущенных составляет 9:10.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» с 30 набранными баллами находится на шестой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидера всего лишь на четыре пункта.

    «Зарянки» в отрезке последних четырех матчей неизменно чередуют победы с поражениями. Начали они эту серию с гостевого фиаско от «Рединга» со счетом 1:3.

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    • После чего они на выезде переиграли КПР (2:1), затем в родных стенах уступили 0:1 «Бирмингему» и с таким же результатом одолели «Блэкберн».

    «Бристоль Сити» пока имеет вторую выездную статистику в лиге, выигрв пять встреч при одной ничьей и двух поражениях, разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:9.

    В розыгрыше Чемпионшипа-2018/19 на поле «Ротерхэма» была ничья (0:0), а в Бристоле выиграли хозяева — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостямм: победа «Бристоля» — 2.50, победа «Ротерхэма» — 3.00, ничья — 3.32.

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    «Ротерхэм» в новейшей истории еще никогда дома не проигрывал «Бристолю». Прогнозируем, что эта серия продлится.

    Наша ставка — 1Х. 0

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