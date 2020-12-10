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    Как сыграет «Арсенал» в последнем матче группового раунда?

    «Дандолк» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дандолк» — «Арсенал»
    «Арсенал»
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Дандолк» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Талла» в Дублине 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Дандолк» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 10 Декабря 2020 года
    Дандолк
  • Лига Европы. Группа B
    •  Дандолк 20:55 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Дандолк»

    Ирландская команда из одноименного города в таблице Группы B находится на последнем месте с нулем набранных очков. Для нее еврокубки в текущем сезоне закончились.

    В стартовой игре Лиги Европы «Дандолк» в Дублине потерпел поражение от «Мольде» (1:2), после чего лилейные крупно влетели «Арсеналу» на «Эмирейтс» (0:3).

    Остался ни с чем «Дандолк» и в стыковых матчах с «Рапидом» (3:4; 1:3). А в пятом туре подопечные Филиппо Джованьоли снова оказались слабее «Мольде» (1:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Чемпионат Ирландии «Дандолк» завершил на третьем месте с 26 очками на счету. А на прошлых выходных эта команда взяла Кубок страны, обыграв в финале «Шемрок Роверс» в дополнительное время (4:2).

    «Арсенал»

    Лондонский клуб в группе идет без потерь. В пяти матчах Лиги Европы «канониры» заработали 15 очков и обеспечили себе выход в следующий раунд с первого места.

    Дебютный матч «Арсенал» провел в Австрии. На стадионе «Альянц» англичане добыли волевую победу над «Рапидом» (2:1). А во втором туре «пушкари» спокойно раскатали «Дандолк» (3:0).

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    • Затем были стыковые поединки с «Мольде», в которых лондонцы выиграли крупно (4:1; 3:0). Пятый тур завершился для команды Микеля Артеты яркой победой над «Рапидом» (4:1).

    А вот в чемпионате Англии «Арсенал» опустился на 15 место с 13 баллами на счету. В очередной раз «пушкари» потеряли очки в 11-м туре АПЛ, потерпев поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Дандолка» в этой встрече оценивается в 18.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.50, а на победу «Арсенала» — 1.17.

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    В отличие от АПЛ, в Лиге Европы у «Арсенала» все хорошо. Создается впечатление, что команда Артеты отыгрывается на слабых соперниках в ЛЕ за свои неудачи в чемпионате.

    Несмотря на досрочный выход в плей-офф, лондонцы продолжают громить оппонентов в группе. Наши прогноз и ставка — «Арсенал» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.66. 0

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